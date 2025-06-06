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"Продавец пылесосов": визит Мерца в США вызвал смех в Сети
"Продавец пылесосов": визит Мерца в США вызвал смех в Сети - РИА Новости, 06.06.2025
"Продавец пылесосов": визит Мерца в США вызвал смех в Сети
Пользователей соцсети X рассмешило, как американская сторона встречала канцлера Германии Фридриха Мерца в столичном аэропорту во время его визита в США. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:46:00+03:00
2025-06-06T05:46:00+03:00
2025-06-06T05:46:00+03:00
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Пользователей соцсети X рассмешило, как американская сторона встречала канцлера Германии Фридриха Мерца в столичном аэропорту во время его визита в США."Этот мрачный прием в аэропорту Вашингтона показывает, насколько важным Трамп считает Мерца. Никакого парада, только официальные лица третьего эшелона. Мерц больше похож на продавца пылесосов, чем на главу государства", — написал Alternative news."Дипломатия в лучшем виде! Или нет...", — сыронизировал WhyNot."Единственно верный путь для этого лжеца", — жестко отреагировал Abendstern."Все как и должно быть", —подтвердил J.L. Hardy."Одним из предвыборных обещаний Мерца была независимость от США. Кажется, желание осуществилось", — с сарказмом отметил Paul Wolf.Ранее канцлер ФРГ прибыл с визитом в Вашингтон, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Это был первый международный визит Мерца в должности главы правительства Германии.
https://ria.ru/20250605/merts-2021195354.html
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в мире, германия, сша, вашингтон (штат), фридрих мерц, дональд трамп
В мире, Германия, США, Вашингтон (штат), Фридрих Мерц, Дональд Трамп