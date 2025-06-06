https://ria.ru/20250606/merts-2021212213.html

Мерц высказался о конфликте Трампа и Маска

Мерц высказался о конфликте Трампа и Маска - РИА Новости, 06.06.2025

Мерц высказался о конфликте Трампа и Маска

Публичный конфликт президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском является внутренней проблемой США, и Берлин не... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T01:58:00+03:00

2025-06-06T01:58:00+03:00

2025-06-06T01:58:00+03:00

сша

берлин (город)

германия

дональд трамп

илон маск

фридрих мерц

конфликт трампа и маска

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Публичный конфликт президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском является внутренней проблемой США, и Берлин не будет его комментировать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Fox News. "Это является внутренним спором в США. Я не хочу комментировать", - заявил он. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый президентом Дональдом Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляя налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил бизнесмен Илон Маск, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.

https://ria.ru/20250606/proklyatie-2021210634.html

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сша

берлин (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, берлин (город), германия, дональд трамп, илон маск, фридрих мерц, конфликт трампа и маска