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Мерц высказался о конфликте Трампа и Маска - РИА Новости, 06.06.2025
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01:58 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/merts-2021212213.html
Мерц высказался о конфликте Трампа и Маска
Мерц высказался о конфликте Трампа и Маска - РИА Новости, 06.06.2025
Мерц высказался о конфликте Трампа и Маска
Публичный конфликт президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском является внутренней проблемой США, и Берлин не... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T01:58:00+03:00
2025-06-06T01:58:00+03:00
сша
берлин (город)
германия
дональд трамп
илон маск
фридрих мерц
конфликт трампа и маска
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Публичный конфликт президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском является внутренней проблемой США, и Берлин не будет его комментировать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Fox News. "Это является внутренним спором в США. Я не хочу комментировать", - заявил он. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый президентом Дональдом Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляя налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил бизнесмен Илон Маск, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
https://ria.ru/20250606/proklyatie-2021210634.html
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сша, берлин (город), германия, дональд трамп, илон маск, фридрих мерц, конфликт трампа и маска
США, Берлин (город), Германия, Дональд Трамп, Илон Маск, Фридрих Мерц, Конфликт Трампа и Маска
Мерц высказался о конфликте Трампа и Маска

Канцлер Германии Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Публичный конфликт президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском является внутренней проблемой США, и Берлин не будет его комментировать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Fox News.
"Это является внутренним спором в США. Я не хочу комментировать", - заявил он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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01:26
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый президентом Дональдом Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляя налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Резко против этого законопроекта выступил бизнесмен Илон Маск, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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СШАБерлин (город)ГерманияДональд ТрампИлон МаскФридрих МерцКонфликт Трампа и Маска
 
 
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