https://ria.ru/20250606/medvedev-2021280449.html

Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев

Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев - РИА Новости, 06.06.2025

Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев

Москва готова содействовать примирению президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 06.06.2025

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2025-06-06T11:58:00+03:00

2025-06-06T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва готова содействовать примирению президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Мы готовы способствовать заключению мирного соглашения между Д и И за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ругайтесь, парни!" — написал он в соцсети X.В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка. Поводом к ней стал законопроект о сокращении федеральных расходов. Бизнесмен назвал документ "отвратительной мерзостью".Глава Белого дома заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". Тот же в ответ сказал, что политик возглавил США благодаря ему. Также предприниматель выступил за импичмент Трампу.По данным Politico, советники Трампа запланировали на пятницу телефонный разговор с Маском, чтобы "заключить мир".

https://ria.ru/20250606/mask-2021278221.html

https://ria.ru/20250606/dmitriev-2021215622.html

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