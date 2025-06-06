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Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев - РИА Новости, 06.06.2025
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11:58 06.06.2025 (обновлено: 13:18 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/medvedev-2021280449.html
Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев
Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев - РИА Новости, 06.06.2025
Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев
Москва готова содействовать примирению президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:58:00+03:00
2025-06-06T13:18:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
илон маск
дональд трамп
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва готова содействовать примирению президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Мы готовы способствовать заключению мирного соглашения между Д и И за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ругайтесь, парни!" — написал он в соцсети X.В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка. Поводом к ней стал законопроект о сокращении федеральных расходов. Бизнесмен назвал документ "отвратительной мерзостью".Глава Белого дома заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". Тот же в ответ сказал, что политик возглавил США благодаря ему. Также предприниматель выступил за импичмент Трампу.По данным Politico, советники Трампа запланировали на пятницу телефонный разговор с Маском, чтобы "заключить мир".
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в мире, россия, сша, москва, илон маск, дональд трамп, дмитрий медведев
В мире, Россия, США, Москва, Илон Маск, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев

Медведев: Россия готова способствовать достижению мира между Трампом и Маском

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва готова содействовать примирению президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Мы готовы способствовать заключению мирного соглашения между Д и И за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ругайтесь, парни!" — написал он в соцсети X.
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В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка. Поводом к ней стал законопроект о сокращении федеральных расходов. Бизнесмен назвал документ "отвратительной мерзостью".
Глава Белого дома заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". Тот же в ответ сказал, что политик возглавил США благодаря ему. Также предприниматель выступил за импичмент Трампу.
По данным Politico, советники Трампа запланировали на пятницу телефонный разговор с Маском, чтобы "заключить мир".
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В миреРоссияСШАМоскваИлон МаскДональд ТрампДмитрий Медведев
 
 
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