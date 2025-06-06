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При возгорании автопокрышек в Анапе получили повреждения торговые палатки - РИА Новости, 06.06.2025
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14:03 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/mchs-2021321481.html
При возгорании автопокрышек в Анапе получили повреждения торговые палатки
При возгорании автопокрышек в Анапе получили повреждения торговые палатки - РИА Новости, 06.06.2025
При возгорании автопокрышек в Анапе получили повреждения торговые палатки
При возгорании автомобильных покрышек на открытой площадке в Анапе, по уточненной информации, огнем повреждены кафе и шесть торговых палаток, рассказали РИА... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:03:00+03:00
2025-06-06T14:03:00+03:00
происшествия
анапа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. При возгорании автомобильных покрышек на открытой площадке в Анапе, по уточненной информации, огнем повреждены кафе и шесть торговых палаток, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По уточненной информации, на территории парка происходило загорание покрышек, также огнем повреждены помещение кафе и шесть торговых палаток", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250606/mchs-2021308190.html
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происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Анапа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При возгорании автопокрышек в Анапе получили повреждения торговые палатки

МЧС: при возгорании автопокрышек в Анапе получили повреждения торговые палатки

© МЧС Краснодарского краяТушение пожара на Пионерском проспекте в Анапе
Тушение пожара на Пионерском проспекте в Анапе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© МЧС Краснодарского края
Тушение пожара на Пионерском проспекте в Анапе
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. При возгорании автомобильных покрышек на открытой площадке в Анапе, по уточненной информации, огнем повреждены кафе и шесть торговых палаток, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, на территории парка происходило загорание покрышек, также огнем повреждены помещение кафе и шесть торговых палаток", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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ПроисшествияАнапаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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