https://ria.ru/20250606/mchs-2021321481.html

При возгорании автопокрышек в Анапе получили повреждения торговые палатки

При возгорании автопокрышек в Анапе получили повреждения торговые палатки - РИА Новости, 06.06.2025

При возгорании автопокрышек в Анапе получили повреждения торговые палатки

При возгорании автомобильных покрышек на открытой площадке в Анапе, по уточненной информации, огнем повреждены кафе и шесть торговых палаток, рассказали РИА... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:03:00+03:00

2025-06-06T14:03:00+03:00

2025-06-06T14:03:00+03:00

происшествия

анапа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. При возгорании автомобильных покрышек на открытой площадке в Анапе, по уточненной информации, огнем повреждены кафе и шесть торговых палаток, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По уточненной информации, на территории парка происходило загорание покрышек, также огнем повреждены помещение кафе и шесть торговых палаток", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250606/mchs-2021308190.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)