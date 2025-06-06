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Пожар на мусорном полигоне в Краснодарском крае тушат второй день - РИА Новости, 06.06.2025
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13:22 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/mchs-2021308190.html
Пожар на мусорном полигоне в Краснодарском крае тушат второй день
Пожар на мусорном полигоне в Краснодарском крае тушат второй день - РИА Новости, 06.06.2025
Пожар на мусорном полигоне в Краснодарском крае тушат второй день
Пожар на мусорном полигоне в Темрюке на площади 850 квадратных метров продолжают тушить спустя 17 часов после возгорания, сообщило ГУМЧС РФ по Краснодарскому... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:22:00+03:00
2025-06-06T13:22:00+03:00
темрюк
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Пожар на мусорном полигоне в Темрюке на площади 850 квадратных метров продолжают тушить спустя 17 часов после возгорания, сообщило ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. В четверг в пресс-службе управления сообщали о возгорании в Темрюке мусорного полигона на площади 800 квадратных метров. Позже в ведомстве сообщили о локализации пожара на площади 850 квадратных метров. "Шестого июня работы по тушению возгорания на полигоне ТБО в г. Темрюк продолжаются", - говорится в сообщении. Уточняется, что от МЧС к тушению привлечено пять самосвалов, два бульдозера и 10 пожарных.
https://ria.ru/20250606/pozhar-2021209327.html
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темрюк
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темрюк, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Темрюк, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар на мусорном полигоне в Краснодарском крае тушат второй день

МЧС: пожар на мусорном полигоне в кубанском Темрюке тушат второй день

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Пожар на мусорном полигоне в Темрюке на площади 850 квадратных метров продолжают тушить спустя 17 часов после возгорания, сообщило ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.
В четверг в пресс-службе управления сообщали о возгорании в Темрюке мусорного полигона на площади 800 квадратных метров. Позже в ведомстве сообщили о локализации пожара на площади 850 квадратных метров.
Сотрудник МЧС ликвидирует пожар во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Во Владивостоке вспыхнул пожар в двухэтажном доме
Вчера, 01:04
"Шестого июня работы по тушению возгорания на полигоне ТБО в г. Темрюк продолжаются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что от МЧС к тушению привлечено пять самосвалов, два бульдозера и 10 пожарных.
Ликвидация пожара на полигоне ТБО в Чите. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Чите локализовали пожар на полигоне ТБО
5 июня, 11:02
 
ТемрюкКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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