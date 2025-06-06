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Пожар на мусорном полигоне в Краснодарском крае тушат второй день
Пожар на мусорном полигоне в Краснодарском крае тушат второй день - РИА Новости, 06.06.2025
Пожар на мусорном полигоне в Краснодарском крае тушат второй день
Пожар на мусорном полигоне в Темрюке на площади 850 квадратных метров продолжают тушить спустя 17 часов после возгорания, сообщило ГУМЧС РФ по Краснодарскому... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:22:00+03:00
2025-06-06T13:22:00+03:00
2025-06-06T13:22:00+03:00
темрюк
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КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Пожар на мусорном полигоне в Темрюке на площади 850 квадратных метров продолжают тушить спустя 17 часов после возгорания, сообщило ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. В четверг в пресс-службе управления сообщали о возгорании в Темрюке мусорного полигона на площади 800 квадратных метров. Позже в ведомстве сообщили о локализации пожара на площади 850 квадратных метров. "Шестого июня работы по тушению возгорания на полигоне ТБО в г. Темрюк продолжаются", - говорится в сообщении. Уточняется, что от МЧС к тушению привлечено пять самосвалов, два бульдозера и 10 пожарных.
https://ria.ru/20250606/pozhar-2021209327.html
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темрюк, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Темрюк, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар на мусорном полигоне в Краснодарском крае тушат второй день
МЧС: пожар на мусорном полигоне в кубанском Темрюке тушат второй день