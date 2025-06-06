https://ria.ru/20250606/matvienko-2021379738.html

Матвиенко назвала снижение ключевой ставки позитивным сигналом бизнесу

Матвиенко назвала снижение ключевой ставки позитивным сигналом бизнесу - РИА Новости, 06.06.2025

Матвиенко назвала снижение ключевой ставки позитивным сигналом бизнесу

Снижение ключевой ставки до 20% является позитивным сигналом бизнесу, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:54:00+03:00

2025-06-06T16:54:00+03:00

2025-06-06T16:54:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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ЕРЕВАН, 6 июн — РИА Новости. Снижение ключевой ставки до 20% является позитивным сигналом бизнесу, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос РИА Новости. "Это не значит, что они ослабили вожжи. Отнюдь нет. Они просто адекватно отреагировали на изменившуюся в положительную сторону ситуацию с точки зрения развития экономики, с точки зрения инфляции и так далее. Это адекватный ответ — с одной стороны. С другой стороны, это позитивный сигнал бизнесу", - сказала она журналистам. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

https://ria.ru/20250604/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)