Рейтинг@Mail.ru
WSJ выяснила, чем грозит Маску конфликт с Трампом - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/mask-2021446826.html
WSJ выяснила, чем грозит Маску конфликт с Трампом
WSJ выяснила, чем грозит Маску конфликт с Трампом - РИА Новости, 06.06.2025
WSJ выяснила, чем грозит Маску конфликт с Трампом
Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском рискует повлиять на планируемую сделку по привлечению... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T23:54:00+03:00
2025-06-06T23:54:00+03:00
технологии
сша
илон маск
дональд трамп
morgan stanley
tesla motors
конфликт трампа и маска
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском рискует повлиять на планируемую сделку по привлечению его стартапом в сфере искусственного интеллекта компанией xAI заемных средств на развитие в размере 5 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal. "В четверг (финансовая компания - ред.) Morgan Stanley собрала группу руководителей компании Илона Маска xAI, занимающейся искусственным интеллектом, чтобы рассказать Уолл-стрит, почему им следует предоставить миллиарды долларов быстрорастущему стартапу, сжигающему деньги… Теперь банкиры встревожены, что испорченные отношения между Маском и Трампом повлияют на сделку xAI по привлечению долга в 5 миллиардов долларов", - говорится в публикации. По данным собеседников издания, после победы Трампа на президентских выборах в США инвесторы стремились заключить любую возможную сделку, которая позволила бы извлечь прибыль из политик новой американской администрации. Стоимость бизнеса xAI начала возрастать в глазах потенциальных кредиторов, учитывая его "огромный потенциал роста". Ожидалось, что новый кредит пойдет на строительство дата-центров компании. "Во время звонка руководители xAI говорили о центрах обработки данных компании и ее чат-боте на базе искусственного интеллекта Grok. Пока они выступали, инвесторы следили за нападками Маска в социальных сетях на президента Трампа", - пишет газета, ссылаясь на источник. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
https://ria.ru/20250606/mask-2021431386.html
https://ria.ru/20250606/tramp-2021338386.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e92964b90a2c6047ec5744a047cca8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, илон маск, дональд трамп, morgan stanley , tesla motors, конфликт трампа и маска, в мире
Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Morgan Stanley , Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска, В мире
WSJ выяснила, чем грозит Маску конфликт с Трампом

WSJ: конфликт Трампа и Маска может повлиять на сделку по привлечению $5 млрд

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском рискует повлиять на планируемую сделку по привлечению его стартапом в сфере искусственного интеллекта компанией xAI заемных средств на развитие в размере 5 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal.
"В четверг (финансовая компания - ред.) Morgan Stanley собрала группу руководителей компании Илона Маска xAI, занимающейся искусственным интеллектом, чтобы рассказать Уолл-стрит, почему им следует предоставить миллиарды долларов быстрорастущему стартапу, сжигающему деньги… Теперь банкиры встревожены, что испорченные отношения между Маском и Трампом повлияют на сделку xAI по привлечению долга в 5 миллиардов долларов", - говорится в публикации.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Маск оценил шутку Медведева про готовность помирить его с Трампом
Вчера, 20:43
По данным собеседников издания, после победы Трампа на президентских выборах в США инвесторы стремились заключить любую возможную сделку, которая позволила бы извлечь прибыль из политик новой американской администрации. Стоимость бизнеса xAI начала возрастать в глазах потенциальных кредиторов, учитывая его "огромный потенциал роста".
Ожидалось, что новый кредит пойдет на строительство дата-центров компании.
"Во время звонка руководители xAI говорили о центрах обработки данных компании и ее чат-боте на базе искусственного интеллекта Grok. Пока они выступали, инвесторы следили за нападками Маска в социальных сетях на президента Трампа", - пишет газета, ссылаясь на источник.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Трамп заявил, что не заинтересован в разговоре с Маском
Вчера, 15:05
 
ТехнологииСШАИлон МаскДональд ТрампMorgan StanleyTesla motorsКонфликт Трампа и МаскаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала