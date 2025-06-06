https://ria.ru/20250606/mask-2021446826.html

WSJ выяснила, чем грозит Маску конфликт с Трампом

WSJ выяснила, чем грозит Маску конфликт с Трампом - РИА Новости, 06.06.2025

WSJ выяснила, чем грозит Маску конфликт с Трампом

Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском рискует повлиять на планируемую сделку по привлечению... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T23:54:00+03:00

2025-06-06T23:54:00+03:00

2025-06-06T23:54:00+03:00

технологии

сша

илон маск

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morgan stanley

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конфликт трампа и маска

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском рискует повлиять на планируемую сделку по привлечению его стартапом в сфере искусственного интеллекта компанией xAI заемных средств на развитие в размере 5 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal. "В четверг (финансовая компания - ред.) Morgan Stanley собрала группу руководителей компании Илона Маска xAI, занимающейся искусственным интеллектом, чтобы рассказать Уолл-стрит, почему им следует предоставить миллиарды долларов быстрорастущему стартапу, сжигающему деньги… Теперь банкиры встревожены, что испорченные отношения между Маском и Трампом повлияют на сделку xAI по привлечению долга в 5 миллиардов долларов", - говорится в публикации. По данным собеседников издания, после победы Трампа на президентских выборах в США инвесторы стремились заключить любую возможную сделку, которая позволила бы извлечь прибыль из политик новой американской администрации. Стоимость бизнеса xAI начала возрастать в глазах потенциальных кредиторов, учитывая его "огромный потенциал роста". Ожидалось, что новый кредит пойдет на строительство дата-центров компании. "Во время звонка руководители xAI говорили о центрах обработки данных компании и ее чат-боте на базе искусственного интеллекта Grok. Пока они выступали, инвесторы следили за нападками Маска в социальных сетях на президента Трампа", - пишет газета, ссылаясь на источник. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.

https://ria.ru/20250606/mask-2021431386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, илон маск, дональд трамп, morgan stanley , tesla motors, конфликт трампа и маска, в мире