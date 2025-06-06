WSJ выяснила, чем грозит Маску конфликт с Трампом
WSJ: конфликт Трампа и Маска может повлиять на сделку по привлечению $5 млрд
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском рискует повлиять на планируемую сделку по привлечению его стартапом в сфере искусственного интеллекта компанией xAI заемных средств на развитие в размере 5 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal.
"В четверг (финансовая компания - ред.) Morgan Stanley собрала группу руководителей компании Илона Маска xAI, занимающейся искусственным интеллектом, чтобы рассказать Уолл-стрит, почему им следует предоставить миллиарды долларов быстрорастущему стартапу, сжигающему деньги… Теперь банкиры встревожены, что испорченные отношения между Маском и Трампом повлияют на сделку xAI по привлечению долга в 5 миллиардов долларов", - говорится в публикации.
По данным собеседников издания, после победы Трампа на президентских выборах в США инвесторы стремились заключить любую возможную сделку, которая позволила бы извлечь прибыль из политик новой американской администрации. Стоимость бизнеса xAI начала возрастать в глазах потенциальных кредиторов, учитывая его "огромный потенциал роста".
Ожидалось, что новый кредит пойдет на строительство дата-центров компании.
"Во время звонка руководители xAI говорили о центрах обработки данных компании и ее чат-боте на базе искусственного интеллекта Grok. Пока они выступали, инвесторы следили за нападками Маска в социальных сетях на президента Трампа", - пишет газета, ссылаясь на источник.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.