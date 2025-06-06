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Союзникам Маска из-за конфликта с Трампом может грозить "чистка", пишет FT - РИА Новости, 06.06.2025
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23:45 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/mask-2021446194.html
Союзникам Маска из-за конфликта с Трампом может грозить "чистка", пишет FT
Союзникам Маска из-за конфликта с Трампом может грозить "чистка", пишет FT - РИА Новости, 06.06.2025
Союзникам Маска из-за конфликта с Трампом может грозить "чистка", пишет FT
Союзникам миллиардера Илона Маска, находящимся на государственных постах, из-за его конфликта с президентом США Дональдом Трампом может грозить "чистка",... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T23:45:00+03:00
2025-06-06T23:45:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
наса
morgan stanley
tesla motors
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Союзникам миллиардера Илона Маска, находящимся на государственных постах, из-за его конфликта с президентом США Дональдом Трампом может грозить "чистка", сообщает газета Financial Times. "Внезапное снятие с должности Джареда Айзекмана, союзника Маска... который ранее был номинирован на пост главы НАСА, стало лишь началом ожидаемой "чистки"... В числе тех, кто считается в зоне риска, - ответственный за криптовалюты и искусственного интеллекта (ИИ) Дэвид Сакс, советник по вопросам политики Шрирам Кришнан и Майкл Граймс, бывший банкир Маска в Morgan Stanley, который сейчас является чиновником в министерстве торговли", - пишет издание. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что заменяет кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), об это политик заявил в соцсети Truth Social. До этого американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Трамп намерен отозвать кандидатуру Айзекмана по причине того, что тот делал пожертвования видным демократическим деятелям. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, наса, morgan stanley , tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, НАСА, Morgan Stanley , Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
Союзникам Маска из-за конфликта с Трампом может грозить "чистка", пишет FT

FT: союзникам Маска, находящимся на госдолжностях, может грозить чистка

© AP Photo / Brandon BellДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Brandon Bell
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Союзникам миллиардера Илона Маска, находящимся на государственных постах, из-за его конфликта с президентом США Дональдом Трампом может грозить "чистка", сообщает газета Financial Times.
"Внезапное снятие с должности Джареда Айзекмана, союзника Маска... который ранее был номинирован на пост главы НАСА, стало лишь началом ожидаемой "чистки"... В числе тех, кто считается в зоне риска, - ответственный за криптовалюты и искусственного интеллекта (ИИ) Дэвид Сакс, советник по вопросам политики Шрирам Кришнан и Майкл Граймс, бывший банкир Маска в Morgan Stanley, который сейчас является чиновником в министерстве торговли", - пишет издание.
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Трамп назвал Маска "беднягой"
Вчера, 18:24
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что заменяет кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), об это политик заявил в соцсети Truth Social. До этого американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Трамп намерен отозвать кандидатуру Айзекмана по причине того, что тот делал пожертвования видным демократическим деятелям.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Маск оценил шутку Медведева про готовность помирить его с Трампом
Вчера, 20:43
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскНАСАMorgan StanleyTesla motorsКонфликт Трампа и Маска
 
 
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