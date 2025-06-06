Трамп назвал Маска "беднягой"

Дело Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпстина, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.