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Отец Маска прокомментировал ссору сына с Трампом - РИА Новости, 06.06.2025
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16:49 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/mask-2021375567.html
Отец Маска прокомментировал ссору сына с Трампом
Отец Маска прокомментировал ссору сына с Трампом - РИА Новости, 06.06.2025
Отец Маска прокомментировал ссору сына с Трампом
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск сравнил ссору сына и президента США Дональда Трампа со схваткой альфа-самцов и посоветовал Илону... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:49:00+03:00
2025-06-06T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск сравнил ссору сына и президента США Дональда Трампа со схваткой альфа-самцов и посоветовал Илону признать поражение. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. "Ситуация вышла за рамки, но это тот случай, когда альфа-самцы в схватке выясняют отношения. Я говорил Илону, что он уже свое сказал, а теперь должен дать ситуации улечься, и я надеюсь, что он так и сделает", - заявил Эррол Маск в интервью газете Times. По его словам, в любой "успешной" группе животных, к которым относится и человек, между альфа-самцами всегда идет борьба за власть. Мужчины всегда хотят быть главными, однако сейчас главный в США - Трамп, потому что он был избран президентом, Илону придется смириться с этим. По мнению отца Илона, разлад между его сыном и Трампом скоро сойдет на нет, а американский лидер не будет держать обиду на Илона. "Он (Трамп - ред.) выиграет этот раунд с Илоном", - подчеркнул Эррол Маск. Он добавил, что его сын с детства прямо говорит то, что думает.
https://ria.ru/20250605/tramp-2021192757.html
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Отец Маска прокомментировал ссору сына с Трампом

Отец Маска назвал ссору сына и президента США Трампа схваткой альфа-самцов

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск сравнил ссору сына и президента США Дональда Трампа со схваткой альфа-самцов и посоветовал Илону признать поражение.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Трамп предложил прекратить субсидии компаниям Маска
5 июня, 21:48
"Ситуация вышла за рамки, но это тот случай, когда альфа-самцы в схватке выясняют отношения. Я говорил Илону, что он уже свое сказал, а теперь должен дать ситуации улечься, и я надеюсь, что он так и сделает", - заявил Эррол Маск в интервью газете Times.
По его словам, в любой "успешной" группе животных, к которым относится и человек, между альфа-самцами всегда идет борьба за власть. Мужчины всегда хотят быть главными, однако сейчас главный в США - Трамп, потому что он был избран президентом, Илону придется смириться с этим.
По мнению отца Илона, разлад между его сыном и Трампом скоро сойдет на нет, а американский лидер не будет держать обиду на Илона.
"Он (Трамп - ред.) выиграет этот раунд с Илоном", - подчеркнул Эррол Маск.
Он добавил, что его сын с детства прямо говорит то, что думает.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Вчера, 02:47
 
В миреТехнологииСШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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