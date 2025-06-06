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Telegraph: в Белом доме устали от непредсказуемости Маска - РИА Новости, 06.06.2025
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14:58 06.06.2025 (обновлено: 15:00 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/mask-2021335913.html
Telegraph: в Белом доме устали от непредсказуемости Маска
Telegraph: в Белом доме устали от непредсказуемости Маска - РИА Новости, 06.06.2025
Telegraph: в Белом доме устали от непредсказуемости Маска
Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс уже некоторое время была недовольна американским предпринимателем Илоном Маском из-за его непредсказуемости и нежелания... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:58:00+03:00
2025-06-06T15:00:00+03:00
в мире
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илон маск
дональд трамп
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс уже некоторое время была недовольна американским предпринимателем Илоном Маском из-за его непредсказуемости и нежелания соблюдать субординацию, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. "Уайлс устала от непредсказуемого характера Маска и его нежелания соблюдать иерархию управления", - пишет издание. Газета пишет, что реальной причиной разлада Уайлс и Маска могли стать его политические симпатии к губернатору Флориды Рону Десантису, из команды которого сама Уайлс в свое время ушла. Однако источник, близкий к Масу, опроверг наличие у предпринимателя плохих отношений с Уайлс. Источники также сообщили газете, что причиной напряженности между Маском и командой президента США Дональда Трампа могли стать либертарианские взгляды предпринимателя. Кроме того, по данным газеты, чиновников Белого дома стало раздражать то, как Маск продвигал свои идеи на встречах с президентом и другими официальными лицами. Сам же Маск, согласно этой информации, был зол на то, что его компании Tesla начала угрожать потеря налоговых льгот на электромобили в результате законопроекта Трампа. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
https://ria.ru/20250605/tramp-2021192757.html
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в мире, сша, флорида, илон маск, дональд трамп, рон десантис, tesla motors
В мире, США, Флорида, Илон Маск, Дональд Трамп, Рон Десантис, Tesla motors
Telegraph: в Белом доме устали от непредсказуемости Маска

Telegraph: глава аппарата Белого дома Уайлс устала от непредсказуемости Маска

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс уже некоторое время была недовольна американским предпринимателем Илоном Маском из-за его непредсказуемости и нежелания соблюдать субординацию, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Уайлс устала от непредсказуемого характера Маска и его нежелания соблюдать иерархию управления", - пишет издание.
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Газета пишет, что реальной причиной разлада Уайлс и Маска могли стать его политические симпатии к губернатору Флориды Рону Десантису, из команды которого сама Уайлс в свое время ушла. Однако источник, близкий к Масу, опроверг наличие у предпринимателя плохих отношений с Уайлс.
Источники также сообщили газете, что причиной напряженности между Маском и командой президента США Дональда Трампа могли стать либертарианские взгляды предпринимателя.
Кроме того, по данным газеты, чиновников Белого дома стало раздражать то, как Маск продвигал свои идеи на встречах с президентом и другими официальными лицами.
Сам же Маск, согласно этой информации, был зол на то, что его компании Tesla начала угрожать потеря налоговых льгот на электромобили в результате законопроекта Трампа.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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В миреСШАФлоридаИлон МаскДональд ТрампРон ДесантисTesla motors
 
 
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