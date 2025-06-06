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NYT: окружение Маска опасается, что ссора с Трампом выйдет ему боком - РИА Новости, 06.06.2025
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11:50 06.06.2025 (обновлено: 12:11 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/mask-2021278221.html
NYT: окружение Маска опасается, что ссора с Трампом выйдет ему боком
NYT: окружение Маска опасается, что ссора с Трампом выйдет ему боком - РИА Новости, 06.06.2025
NYT: окружение Маска опасается, что ссора с Трампом выйдет ему боком
Окружение миллиардера Илона Маска опасается, что ссора с президентом США Дональдом Трампом обернется против него, пишет New York Times. РИА Новости, 06.06.2025
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сша
дональд трамп
илон маск
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конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Окружение миллиардера Илона Маска опасается, что ссора с президентом США Дональдом Трампом обернется против него, пишет New York Times."Некоторые в окружении господина Маска выражали уверенность в том, что руководитель технологической компании превзойдет господина Трампа в мировом влиянии. Но в окружении Маска все еще ощущалось беспокойство, связанное с тем, что он затеял грандиозную, даже по его меркам, борьбу, которая может обернуться против него самого и мира "технологических правых" — экосистемы руководителей Кремниевой долины, которые поддерживают администрацию Трампа", — говорится в материале. По данным газеты, политические советники главы Белого дома готовятся к возможной "затяжной войне" с бизнесменом.Конфликт Трампа и Маска
https://ria.ru/20250606/vens-2021265240.html
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, конфликт трампа и маска, spacex
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска, SpaceX
NYT: окружение Маска опасается, что ссора с Трампом выйдет ему боком

NYT: окружение Маска опасается, что ссора с Трампом может обернуться против него

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Окружение миллиардера Илона Маска опасается, что ссора с президентом США Дональдом Трампом обернется против него, пишет New York Times.
"Некоторые в окружении господина Маска выражали уверенность в том, что руководитель технологической компании превзойдет господина Трампа в мировом влиянии. Но в окружении Маска все еще ощущалось беспокойство, связанное с тем, что он затеял грандиозную, даже по его меркам, борьбу, которая может обернуться против него самого и мира "технологических правых" — экосистемы руководителей Кремниевой долины, которые поддерживают администрацию Трампа", — говорится в материале.
По данным газеты, политические советники главы Белого дома готовятся к возможной "затяжной войне" с бизнесменом.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Вице-президент США сделал заявление после ссоры Маска и Трампа
Вчера, 11:00

Конфликт Трампа и Маска

  • на прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), но пообещал, что продолжит быть другом и советником президента;
  • на днях глава Tesla жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью";

Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.

  • в четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета;
  • бизнесмен в ответ заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома;

Дело Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпстина, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.

  • Трамп на это ответил, что Маск "сошел с ума", при этом, по словам американского лидера, его не беспокоят нападки со стороны бизнесмена;
  • миллиардер же после предложения президента США об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал;
  • кроме того, он выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом;
  • после перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14%;
  • по данным СМИ, советники Трампа запланировали на пятницу телефонный разговор с Маском, чтобы "заключить мир".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Маск ответил экс-советнику Трампа на призыв выслать его из США
Вчера, 10:11
 
В миреТехнологииСШАДональд ТрампИлон МаскTesla motorsКонфликт Трампа и МаскаSpaceX
 
 
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