NYT: окружение Маска опасается, что ссора с Трампом выйдет ему боком
NYT: окружение Маска опасается, что ссора с Трампом может обернуться против него
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Окружение миллиардера Илона Маска опасается, что ссора с президентом США Дональдом Трампом обернется против него, пишет New York Times.
"Некоторые в окружении господина Маска выражали уверенность в том, что руководитель технологической компании превзойдет господина Трампа в мировом влиянии. Но в окружении Маска все еще ощущалось беспокойство, связанное с тем, что он затеял грандиозную, даже по его меркам, борьбу, которая может обернуться против него самого и мира "технологических правых" — экосистемы руководителей Кремниевой долины, которые поддерживают администрацию Трампа", — говорится в материале.
По данным газеты, политические советники главы Белого дома готовятся к возможной "затяжной войне" с бизнесменом.
Конфликт Трампа и Маска
- на прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), но пообещал, что продолжит быть другом и советником президента;
- на днях глава Tesla жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью";
Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.
- в четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета;
- бизнесмен в ответ заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома;
Дело Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпстина, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.
- Трамп на это ответил, что Маск "сошел с ума", при этом, по словам американского лидера, его не беспокоят нападки со стороны бизнесмена;
- миллиардер же после предложения президента США об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал;
- кроме того, он выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом;
- после перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14%;
- по данным СМИ, советники Трампа запланировали на пятницу телефонный разговор с Маском, чтобы "заключить мир".