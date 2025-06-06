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NYT: окружение Маска опасается, что ссора с Трампом выйдет ему боком

NYT: окружение Маска опасается, что ссора с Трампом выйдет ему боком - РИА Новости, 06.06.2025

NYT: окружение Маска опасается, что ссора с Трампом выйдет ему боком

Окружение миллиардера Илона Маска опасается, что ссора с президентом США Дональдом Трампом обернется против него, пишет New York Times. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:50:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Окружение миллиардера Илона Маска опасается, что ссора с президентом США Дональдом Трампом обернется против него, пишет New York Times."Некоторые в окружении господина Маска выражали уверенность в том, что руководитель технологической компании превзойдет господина Трампа в мировом влиянии. Но в окружении Маска все еще ощущалось беспокойство, связанное с тем, что он затеял грандиозную, даже по его меркам, борьбу, которая может обернуться против него самого и мира "технологических правых" — экосистемы руководителей Кремниевой долины, которые поддерживают администрацию Трампа", — говорится в материале. По данным газеты, политические советники главы Белого дома готовятся к возможной "затяжной войне" с бизнесменом.Конфликт Трампа и Маска

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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, конфликт трампа и маска, spacex