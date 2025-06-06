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Республиканцы в США опасаются, что наживут врага в лице Маска, передает NBC

Республиканцы в США опасаются, что наживут врага в лице Маска, передает NBC - РИА Новости, 06.06.2025

Республиканцы в США опасаются, что наживут врага в лице Маска, передает NBC

Республиканцы в США опасаются, что в результате конфликта между президентом Дональдом Трампом и главой Tesla Илоном Маском их партия получит в лице бизнесмена... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:04:00+03:00

2025-06-06T06:04:00+03:00

2025-06-06T06:17:00+03:00

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конфликт трампа и маска

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Республиканцы в США опасаются, что в результате конфликта между президентом Дональдом Трампом и главой Tesla Илоном Маском их партия получит в лице бизнесмена могущественного врага, передает телеканал NBC."Республиканцы беспокоятся, что ужесточающийся конфликт между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском может продолжиться, оставляя после себя сопутствующий ущерб на недели, месяцы или даже года", — говорится в сообщении.В частности, конгрессмены-республиканцы беспокоятся за свои мест которые окажутся под угрозой, если Маск попытается сместить их на промежуточных выборах в 2026 году."Ему (Маску. — Прим. ред.) плевать на республиканцев. <…> Он их уничтожит, он это сделает. <…> Я имею в виду, мы уже знаем, что республиканцы потеряют палату представителей", — цитирует телеканал неназванного советника главы Tesla.Он также добавил, что предприниматель не станет вкладывать ранее обещанные 100 миллионов долларов в политические комитеты, связанные с Трампом. Как отмечает NBC, в разговорах с законодателями и активистами Республиканской партии проявляется четкая тенденция: республиканцам следует опасаться конфликтов как с Трампом, так и с Маском — а это непростая задача, учитывая, что они сами вовлечены в перепалку, полную оскорблений и угроз. "Я держусь от этого подальше. В Книге Притчей есть хороший стих: "Не встревай в чужие ссоры". Я не буду вмешиваться в эту", — заявил конгрессмен Дон Бэйкон, представляющий конкурентный округ в Небраске.Конфликт Трампа и МаскаОтношения президента США и главы Tesla обострились после ухода последнего с поста руководителя Департамента эффективности правительства на прошлой неделе. Тогда бизнесмен отметил, что продолжит быть другом и советником президента.Тем не менее на днях предприниматель жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью".Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.Трамп, со своей стороны, выразил разочарование предпринимателем, отметив, что многое сделал для него. Тот в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и заявил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия.

https://ria.ru/20250606/mask-2021220169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, nbc, tesla motors, конфликт трампа и маска