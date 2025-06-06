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Республиканцы в США опасаются, что наживут врага в лице Маска, передает NBC - РИА Новости, 06.06.2025
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06:04 06.06.2025 (обновлено: 06:17 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/mask-2021225070.html
Республиканцы в США опасаются, что наживут врага в лице Маска, передает NBC
Республиканцы в США опасаются, что наживут врага в лице Маска, передает NBC - РИА Новости, 06.06.2025
Республиканцы в США опасаются, что наживут врага в лице Маска, передает NBC
Республиканцы в США опасаются, что в результате конфликта между президентом Дональдом Трампом и главой Tesla Илоном Маском их партия получит в лице бизнесмена... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:04:00+03:00
2025-06-06T06:17:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
nbc
tesla motors
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Республиканцы в США опасаются, что в результате конфликта между президентом Дональдом Трампом и главой Tesla Илоном Маском их партия получит в лице бизнесмена могущественного врага, передает телеканал NBC."Республиканцы беспокоятся, что ужесточающийся конфликт между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском может продолжиться, оставляя после себя сопутствующий ущерб на недели, месяцы или даже года", — говорится в сообщении.В частности, конгрессмены-республиканцы беспокоятся за свои мест которые окажутся под угрозой, если Маск попытается сместить их на промежуточных выборах в 2026 году."Ему (Маску. — Прим. ред.) плевать на республиканцев. &lt;…&gt; Он их уничтожит, он это сделает. &lt;…&gt; Я имею в виду, мы уже знаем, что республиканцы потеряют палату представителей", — цитирует телеканал неназванного советника главы Tesla.Он также добавил, что предприниматель не станет вкладывать ранее обещанные 100 миллионов долларов в политические комитеты, связанные с Трампом. Как отмечает NBC, в разговорах с законодателями и активистами Республиканской партии проявляется четкая тенденция: республиканцам следует опасаться конфликтов как с Трампом, так и с Маском — а это непростая задача, учитывая, что они сами вовлечены в перепалку, полную оскорблений и угроз. "Я держусь от этого подальше. В Книге Притчей есть хороший стих: "Не встревай в чужие ссоры". Я не буду вмешиваться в эту", — заявил конгрессмен Дон Бэйкон, представляющий конкурентный округ в Небраске.Конфликт Трампа и МаскаОтношения президента США и главы Tesla обострились после ухода последнего с поста руководителя Департамента эффективности правительства на прошлой неделе. Тогда бизнесмен отметил, что продолжит быть другом и советником президента.Тем не менее на днях предприниматель жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью".Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.Трамп, со своей стороны, выразил разочарование предпринимателем, отметив, что многое сделал для него. Тот в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и заявил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, nbc, tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, NBC, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
Республиканцы в США опасаются, что наживут врага в лице Маска, передает NBC

NBC: республиканцы опасаются, что партия получит серьезного врага в лице Маска

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Республиканцы в США опасаются, что в результате конфликта между президентом Дональдом Трампом и главой Tesla Илоном Маском их партия получит в лице бизнесмена могущественного врага, передает телеканал NBC.
«
"Республиканцы беспокоятся, что ужесточающийся конфликт между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском может продолжиться, оставляя после себя сопутствующий ущерб на недели, месяцы или даже года", — говорится в сообщении.
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В частности, конгрессмены-республиканцы беспокоятся за свои мест которые окажутся под угрозой, если Маск попытается сместить их на промежуточных выборах в 2026 году.
«
"Ему (Маску. — Прим. ред.) плевать на республиканцев. <…> Он их уничтожит, он это сделает. <…> Я имею в виду, мы уже знаем, что республиканцы потеряют палату представителей", — цитирует телеканал неназванного советника главы Tesla.
Он также добавил, что предприниматель не станет вкладывать ранее обещанные 100 миллионов долларов в политические комитеты, связанные с Трампом.
Как отмечает NBC, в разговорах с законодателями и активистами Республиканской партии проявляется четкая тенденция: республиканцам следует опасаться конфликтов как с Трампом, так и с Маском — а это непростая задача, учитывая, что они сами вовлечены в перепалку, полную оскорблений и угроз.
"Я держусь от этого подальше. В Книге Притчей есть хороший стих: "Не встревай в чужие ссоры". Я не буду вмешиваться в эту", — заявил конгрессмен Дон Бэйкон, представляющий конкурентный округ в Небраске.
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Конфликт Трампа и Маска

Отношения президента США и главы Tesla обострились после ухода последнего с поста руководителя Департамента эффективности правительства на прошлой неделе. Тогда бизнесмен отметил, что продолжит быть другом и советником президента.
Тем не менее на днях предприниматель жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью".
Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.
Трамп, со своей стороны, выразил разочарование предпринимателем, отметив, что многое сделал для него. Тот в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и заявил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия.
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В миреСШАИлон МаскДональд ТрампNBCTesla motorsКонфликт Трампа и Маска
 
 
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