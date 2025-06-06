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Маск имеет право на защиту своих компаний, заявили в Белом доме - РИА Новости, 06.06.2025
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05:01 06.06.2025 (обновлено: 05:53 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/mask-2021221000.html
Маск имеет право на защиту своих компаний, заявили в Белом доме
Маск имеет право на защиту своих компаний, заявили в Белом доме - РИА Новости, 06.06.2025
Маск имеет право на защиту своих компаний, заявили в Белом доме
Американский предприниматель Илон Маск имеет право высказываться в защиту своих компаний, однако приоритетом президента США Дональда Трампа и всей администрации РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:01:00+03:00
2025-06-06T05:53:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск имеет право высказываться в защиту своих компаний, однако приоритетом президента США Дональда Трампа и всей администрации остается законопроект о сокращении федеральных расходов, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News. "Внимание президента и всего Белого дома остается сосредоточенным на принятии одного большого и прекрасного законопроекта… Илон вернулся в свои компании, и как бизнесмен он имеет право высказываться в защиту своих компаний, но президент обязан бороться за эту страну", - сообщила она. По словам Левитт, в Белом доме считают этот законопроект "самым историческим" законодательным актом, который когда-либо рассматривался на Капитолийском холме в современной истории США. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый президентом Дональдом Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляя налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил бизнесмен Илон Маск, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
https://ria.ru/20250606/mask-2021220169.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, конфликт трампа и маска
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Конфликт Трампа и Маска
Маск имеет право на защиту своих компаний, заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Маск может защищать свои компании

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск имеет право высказываться в защиту своих компаний, однако приоритетом президента США Дональда Трампа и всей администрации остается законопроект о сокращении федеральных расходов, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.
"Внимание президента и всего Белого дома остается сосредоточенным на принятии одного большого и прекрасного законопроекта… Илон вернулся в свои компании, и как бизнесмен он имеет право высказываться в защиту своих компаний, но президент обязан бороться за эту страну", - сообщила она.
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По словам Левитт, в Белом доме считают этот законопроект "самым историческим" законодательным актом, который когда-либо рассматривался на Капитолийском холме в современной истории США.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый президентом Дональдом Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляя налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Резко против этого законопроекта выступил бизнесмен Илон Маск, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
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