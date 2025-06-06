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На Западе указали на критическую ошибку Маска на Украине - РИА Новости, 06.06.2025
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04:54 06.06.2025 (обновлено: 05:48 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/mask-2021220812.html
На Западе указали на критическую ошибку Маска на Украине
На Западе указали на критическую ошибку Маска на Украине - РИА Новости, 06.06.2025
На Западе указали на критическую ошибку Маска на Украине
Илон Маск допустил большую ошибку, втянув себя в украинский конфликт, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:54:00+03:00
2025-06-06T05:48:00+03:00
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нато
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Илон Маск допустил большую ошибку, втянув себя в украинский конфликт, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X."Я еще давно говорил, что вовлечение Илона Маска в украинский конфликт и передача терминалов Starlink станет большой ошибкой для него. Некоторые из терминалов попали в вооруженные формирования неонацистов", — сказал он.Эксперт также отметил, что Маску не стоило даже близко подходить к этому конфликту. По его словам, теперь, когда баланс сил сменился в сторону России, Запад и его прислуга способны на что угодно."Это экстремисты. Работать с ними все равно что пытаться приручить бешеную собаку: она в любом случае укусит. И теперь Маск попал в их поле зрения", — заключил Берлетик.Ранее офицер связи группировки "Днепр" сообщил РИА Новости, что системы Starlink стали основой формой спутниковой связи в ВСУ.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250606/zapad-2021219246.html
https://ria.ru/20250606/mask-2021220169.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html
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в мире, украина, россия, москва, илон маск, вооруженные силы украины, нато, конфликт трампа и маска
В мире, Украина, Россия, Москва, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, НАТО, Конфликт Трампа и Маска
На Западе указали на критическую ошибку Маска на Украине

Военный аналитик Берлетик: Маску стоило держаться подальше от Украины

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Илон Маск допустил большую ошибку, втянув себя в украинский конфликт, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.
"Я еще давно говорил, что вовлечение Илона Маска в украинский конфликт и передача терминалов Starlink станет большой ошибкой для него. Некоторые из терминалов попали в вооруженные формирования неонацистов", — сказал он.
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Эксперт также отметил, что Маску не стоило даже близко подходить к этому конфликту. По его словам, теперь, когда баланс сил сменился в сторону России, Запад и его прислуга способны на что угодно.
"Это экстремисты. Работать с ними все равно что пытаться приручить бешеную собаку: она в любом случае укусит. И теперь Маск попал в их поле зрения", — заключил Берлетик.
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Ранее офицер связи группировки "Днепр" сообщил РИА Новости, что системы Starlink стали основой формой спутниковой связи в ВСУ.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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