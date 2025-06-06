https://ria.ru/20250606/mask-2021220169.html

Маск ответил на совет остыть

Маск ответил на совет остыть - РИА Новости, 06.06.2025

Маск ответил на совет остыть

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что SpaceX не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, как планировалось ранее. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T04:30:00+03:00

2025-06-06T04:30:00+03:00

2025-06-06T04:45:00+03:00

spacex

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что SpaceX не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, как планировалось ранее.Такое заявление предприниматель сделал в ответ на совет пользователя соцсети X "остыть" на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Пользователь подчеркнул, что Маск и Трамп "выше этого"."Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить из эксплуатации Dragon", - говорится в публикации Маска.Ранее Маск после слов президента США об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. Позднее американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа.В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлен тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше.

https://ria.ru/20250606/mask-2021218844.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

spacex, космос - риа наука, в мире, конфликт трампа и маска