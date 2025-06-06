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Маск ответил на совет остыть - РИА Новости, 06.06.2025
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04:30 06.06.2025 (обновлено: 04:45 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/mask-2021220169.html
Маск ответил на совет остыть
Маск ответил на совет остыть - РИА Новости, 06.06.2025
Маск ответил на совет остыть
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что SpaceX не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, как планировалось ранее. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:30:00+03:00
2025-06-06T04:45:00+03:00
spacex
космос - риа наука
в мире
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что SpaceX не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, как планировалось ранее.Такое заявление предприниматель сделал в ответ на совет пользователя соцсети X "остыть" на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Пользователь подчеркнул, что Маск и Трамп "выше этого"."Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить из эксплуатации Dragon", - говорится в публикации Маска.Ранее Маск после слов президента США об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. Позднее американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа.В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлен тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше.
https://ria.ru/20250606/mask-2021218844.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html
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spacex, космос - риа наука, в мире, конфликт трампа и маска
SpaceX, Космос - РИА Наука, В мире, Конфликт Трампа и Маска
Маск ответил на совет остыть

Маск заявил, что не будет выводить из эксплуатации корабль Dragon

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что SpaceX не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, как планировалось ранее.
Такое заявление предприниматель сделал в ответ на совет пользователя соцсети X "остыть" на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Пользователь подчеркнул, что Маск и Трамп "выше этого".
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"Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить из эксплуатации Dragon", - говорится в публикации Маска.
Ранее Маск после слов президента США об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. Позднее американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа.
В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлен тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше.
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