Маск ответил на совет остыть
Маск заявил, что не будет выводить из эксплуатации корабль Dragon
© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что SpaceX не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, как планировалось ранее.
Такое заявление предприниматель сделал в ответ на совет пользователя соцсети X "остыть" на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Пользователь подчеркнул, что Маск и Трамп "выше этого".
"Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить из эксплуатации Dragon", - говорится в публикации Маска.
Ранее Маск после слов президента США об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. Позднее американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа.
В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлен тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше.
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