https://ria.ru/20250606/mask-2021218844.html

Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов

Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов - РИА Новости, 06.06.2025

Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов

Американский предприниматель Илон Маск в результате ссоры с президентом США Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов, свидетельствуют... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T04:08:00+03:00

2025-06-06T04:08:00+03:00

2025-06-06T04:08:00+03:00

технологии

сша

илон маск

дональд трамп

tesla motors

spacex

в мире

конфликт трампа и маска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976607216_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8fa754a9d6a07ac80b1fe519d1533153.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в результате ссоры с президентом США Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index - списка 500 самых богатых людей мира. Ранее Трамп заявил, что может сократить государственные субсидии и контракты Маска для принадлежащих ему компаний Tesla и SpaceX. После этого в четверг на закрытии рынка акции Tesla упали примерно на 14,2%, что привело к потере компанией примерно 152 миллиардов долларов. По данным ежедневно обновляемого рейтинга агентства Блумберг, сам Маск за сутки потерял 33,9 миллиарда долларов. Его состояние теперь оценивается в 335 миллиардов долларов, и он по-прежнему возглавляет список самых богатых людей мира. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

https://ria.ru/20250606/dmitriev-2021215622.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, spacex, в мире, конфликт трампа и маска