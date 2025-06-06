Рейтинг@Mail.ru
Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/mask-2021218844.html
Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов
Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов - РИА Новости, 06.06.2025
Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов
Американский предприниматель Илон Маск в результате ссоры с президентом США Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов, свидетельствуют... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:08:00+03:00
2025-06-06T04:08:00+03:00
технологии
сша
илон маск
дональд трамп
tesla motors
spacex
в мире
конфликт трампа и маска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976607216_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8fa754a9d6a07ac80b1fe519d1533153.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в результате ссоры с президентом США Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index - списка 500 самых богатых людей мира. Ранее Трамп заявил, что может сократить государственные субсидии и контракты Маска для принадлежащих ему компаний Tesla и SpaceX. После этого в четверг на закрытии рынка акции Tesla упали примерно на 14,2%, что привело к потере компанией примерно 152 миллиардов долларов. По данным ежедневно обновляемого рейтинга агентства Блумберг, сам Маск за сутки потерял 33,9 миллиарда долларов. Его состояние теперь оценивается в 335 миллиардов долларов, и он по-прежнему возглавляет список самых богатых людей мира. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
https://ria.ru/20250606/dmitriev-2021215622.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976607216_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_76a56632ec8bb6045cb649ee9311c74b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, spacex, в мире, конфликт трампа и маска
Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, SpaceX, В мире, Конфликт Трампа и Маска
Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов

Маск после ссоры с Трампом потерял почти 34 миллиарда долларов

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в результате ссоры с президентом США Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index - списка 500 самых богатых людей мира.
Ранее Трамп заявил, что может сократить государственные субсидии и контракты Маска для принадлежащих ему компаний Tesla и SpaceX. После этого в четверг на закрытии рынка акции Tesla упали примерно на 14,2%, что привело к потере компанией примерно 152 миллиардов долларов.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Дмитриев указал на любопытную деталь в скандале с Трампом и Маском
03:11
По данным ежедневно обновляемого рейтинга агентства Блумберг, сам Маск за сутки потерял 33,9 миллиарда долларов. Его состояние теперь оценивается в 335 миллиардов долларов, и он по-прежнему возглавляет список самых богатых людей мира.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
"Сошел с ума": Трамп обрушился на Маска
Вчера, 23:08
 
ТехнологииСШАИлон МаскДональд ТрампTesla motorsSpaceXВ миреКонфликт Трампа и Маска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала