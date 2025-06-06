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Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов
Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов - РИА Новости, 06.06.2025
Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов
Американский предприниматель Илон Маск в результате ссоры с президентом США Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов, свидетельствуют... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:08:00+03:00
2025-06-06T04:08:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в результате ссоры с президентом США Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index - списка 500 самых богатых людей мира. Ранее Трамп заявил, что может сократить государственные субсидии и контракты Маска для принадлежащих ему компаний Tesla и SpaceX. После этого в четверг на закрытии рынка акции Tesla упали примерно на 14,2%, что привело к потере компанией примерно 152 миллиардов долларов. По данным ежедневно обновляемого рейтинга агентства Блумберг, сам Маск за сутки потерял 33,9 миллиарда долларов. Его состояние теперь оценивается в 335 миллиардов долларов, и он по-прежнему возглавляет список самых богатых людей мира. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, spacex, в мире, конфликт трампа и маска
Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, SpaceX, В мире, Конфликт Трампа и Маска
Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов
Маск после ссоры с Трампом потерял почти 34 миллиарда долларов