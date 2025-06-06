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На Западе предупредили о серьезной проблеме после скандала с Маском

На Западе предупредили о серьезной проблеме после скандала с Маском - РИА Новости, 06.06.2025

На Западе предупредили о серьезной проблеме после скандала с Маском

Илон Маск совершенно прав в своих обвинениях в адрес экономики стран Запада, заявил британский журналист Константин Кисин в соцсети Х. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T03:19:00+03:00

2025-06-06T03:19:00+03:00

2025-06-06T03:19:00+03:00

конфликт трампа и маска

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сша

илон маск

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Илон Маск совершенно прав в своих обвинениях в адрес экономики стран Запада, заявил британский журналист Константин Кисин в соцсети Х."То, что делает Илон Маск, является поистине героическим. Он не приобретет друзей в политике и будет подвергнут остракизму со стороны нынешней администрации. Но он совершенно прав. Мы (весь западный мир) просто не можем продолжать притворяться, что наш образ жизни устойчив. Исторически сложилось так, что страны накапливают профицит в мирное время, а затем влезают в долги для участия в войнах", — написал он.Журналист также отметил, что сейчас долги западных стран растут даже в мирное время, и это вызывает опасения. Кисин посоветовал не верить мнению западных экономистов по этому поводу и призвал срочно решать вопрос государственного долга.В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что тот именно благодаря ему стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на девять процентов.

https://ria.ru/20250606/dmitriev-2021215622.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

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конфликт трампа и маска, в мире, сша, илон маск, tesla motors, дональд трамп