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Глава МИД Польши напомнил Маску о его оскорблениях - РИА Новости, 06.06.2025
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01:39 06.06.2025 (обновлено: 01:57 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/mask-2021211478.html
Глава МИД Польши напомнил Маску о его оскорблениях
Глава МИД Польши напомнил Маску о его оскорблениях - РИА Новости, 06.06.2025
Глава МИД Польши напомнил Маску о его оскорблениях
Глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X на фоне публичного конфликта президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем Илоном Маском... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T01:39:00+03:00
2025-06-06T01:57:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X на фоне публичного конфликта президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем Илоном Маском напомнил последнему о его оскорблениях в марте, утверждая, что "политика сложнее", чем предприниматель мог предположить. Сикорский прокомментировал мартовский твит Маска, в котором предприниматель называл министра "маленьким человеком" после угроз найти замену системы спутникового интернета Starlink. "Видишь, большой человек, политика сложнее, чем ты думал", - говорится в публикации политика. Между американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного главой государства масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. Маск назвал предложение "отвратительной мерзостью" и призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Также Маск заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуют якобы из-за того, что в них фигурирует Трамп, а после слов президента США об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. Позднее американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
https://ria.ru/20250606/proklyatie-2021210634.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, радослав сикорский, мид польши, spacex, tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Радослав Сикорский, МИД Польши, SpaceX, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
Глава МИД Польши напомнил Маску о его оскорблениях

Глава МИД Польши Сикорский напомнил Маску, что политика сложнее, чем он думает

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X на фоне публичного конфликта президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем Илоном Маском напомнил последнему о его оскорблениях в марте, утверждая, что "политика сложнее", чем предприниматель мог предположить.
Сикорский прокомментировал мартовский твит Маска, в котором предприниматель называл министра "маленьким человеком" после угроз найти замену системы спутникового интернета Starlink.
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"Видишь, большой человек, политика сложнее, чем ты думал", - говорится в публикации политика.
Между американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного главой государства масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. Маск назвал предложение "отвратительной мерзостью" и призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Также Маск заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуют якобы из-за того, что в них фигурирует Трамп, а после слов президента США об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. Позднее американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
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В миреСШАДональд ТрампИлон МаскРадослав СикорскийМИД ПольшиSpaceXTesla motorsКонфликт Трампа и Маска
 
 
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