Глава МИД Польши напомнил Маску о его оскорблениях
Глава МИД Польши Сикорский напомнил Маску, что политика сложнее, чем он думает
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X на фоне публичного конфликта президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем Илоном Маском напомнил последнему о его оскорблениях в марте, утверждая, что "политика сложнее", чем предприниматель мог предположить.
Сикорский прокомментировал мартовский твит Маска, в котором предприниматель называл министра "маленьким человеком" после угроз найти замену системы спутникового интернета Starlink.
"Видишь, большой человек, политика сложнее, чем ты думал", - говорится в публикации политика.
Между американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного главой государства масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. Маск назвал предложение "отвратительной мерзостью" и призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Также Маск заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуют якобы из-за того, что в них фигурирует Трамп, а после слов президента США об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. Позднее американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.