Рейтинг@Mail.ru
Маск репостнул видео с Трампом на вечеринке Эпстина в 1992 году - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:38 06.06.2025 (обновлено: 00:53 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/mask-2021206730.html
Маск репостнул видео с Трампом на вечеринке Эпстина в 1992 году
Маск репостнул видео с Трампом на вечеринке Эпстина в 1992 году - РИА Новости, 06.06.2025
Маск репостнул видео с Трампом на вечеринке Эпстина в 1992 году
Американский миллиардер Илон Маск на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом репостнул в соцсети X публикацию другого пользователя соцсети РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T00:38:00+03:00
2025-06-06T00:53:00+03:00
в мире
сша
карибское море
дональд трамп
илон маск
джо байден
конфликт трампа и маска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805917_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_9e8b3435b7d04e9fa587ce3b17b21b94.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом репостнул в соцсети X публикацию другого пользователя соцсети с репортажем телеканала MSNBC, показывающим Трампа на вечеринке финансиста Джеффри Эпстина в 1992 году. Ранее Маск на фоне публичного конфликта с Трампом заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома. В своей посте Маск прикрепил публикацию другого пользователя с фрагментом репортажа телеканала MSNBC. В нем показано, как в 1992 году Трамп провел время на вечеринке Эпстина. Маск прокомментировал видео пользователя, поставив смайлик с поднятой бровью, выражающий скептицизм или удивление. В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлён тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше. Дело финансиста Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий общественный резонанс из-за его связей с известными политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу Эпстина, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпстина, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист. Эпстин был найден мёртвым в тюремной камере в 2019 году, где он ожидал суда по обвинению в секс-торговле.
https://ria.ru/20250606/ssha-2021206334.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html
сша
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805917_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d853d6ca9d0a299cd09b74171b0a9c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, карибское море, дональд трамп, илон маск, джо байден, конфликт трампа и маска
В мире, США, Карибское море, Дональд Трамп, Илон Маск, Джо Байден, Конфликт Трампа и Маска
Маск репостнул видео с Трампом на вечеринке Эпстина в 1992 году

Маск репостнул в соцсети X видео о вечеринке Эпстина в 1992 году, где был Трамп

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом репостнул в соцсети X публикацию другого пользователя соцсети с репортажем телеканала MSNBC, показывающим Трампа на вечеринке финансиста Джеффри Эпстина в 1992 году.
Ранее Маск на фоне публичного конфликта с Трампом заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома.
© Фото : Аккаунт Илона Маска в соцсети XПост Илона Маска в соцсети X с видео, показывающим Дональда Трампа на вечеринке Джеффри Эпстина в 1992 году
Пост Илона Маска в соцсети X с видео, показывающим Дональда Трампа на вечеринке Джеффри Эпстина в 1992 году - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Аккаунт Илона Маска в соцсети X
Пост Илона Маска в соцсети X с видео, показывающим Дональда Трампа на вечеринке Джеффри Эпстина в 1992 году
В своей посте Маск прикрепил публикацию другого пользователя с фрагментом репортажа телеканала MSNBC. В нем показано, как в 1992 году Трамп провел время на вечеринке Эпстина. Маск прокомментировал видео пользователя, поставив смайлик с поднятой бровью, выражающий скептицизм или удивление.
В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлён тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В администрации Трампа прошли совещания после конфликта с Маском, пишут СМИ
00:29
Дело финансиста Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий общественный резонанс из-за его связей с известными политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу Эпстина, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпстина, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.
Эпстин был найден мёртвым в тюремной камере в 2019 году, где он ожидал суда по обвинению в секс-торговле.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
"Сошел с ума": Трамп обрушился на Маска
Вчера, 23:08
 
В миреСШАКарибское мореДональд ТрампИлон МаскДжо БайденКонфликт Трампа и Маска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала