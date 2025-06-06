https://ria.ru/20250606/mask-2021206730.html

Маск репостнул видео с Трампом на вечеринке Эпстина в 1992 году

Маск репостнул видео с Трампом на вечеринке Эпстина в 1992 году - РИА Новости, 06.06.2025

Маск репостнул видео с Трампом на вечеринке Эпстина в 1992 году

Американский миллиардер Илон Маск на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом репостнул в соцсети X публикацию другого пользователя соцсети РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T00:38:00+03:00

2025-06-06T00:38:00+03:00

2025-06-06T00:53:00+03:00

в мире

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илон маск

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конфликт трампа и маска

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом репостнул в соцсети X публикацию другого пользователя соцсети с репортажем телеканала MSNBC, показывающим Трампа на вечеринке финансиста Джеффри Эпстина в 1992 году. Ранее Маск на фоне публичного конфликта с Трампом заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома. В своей посте Маск прикрепил публикацию другого пользователя с фрагментом репортажа телеканала MSNBC. В нем показано, как в 1992 году Трамп провел время на вечеринке Эпстина. Маск прокомментировал видео пользователя, поставив смайлик с поднятой бровью, выражающий скептицизм или удивление. В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлён тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше. Дело финансиста Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий общественный резонанс из-за его связей с известными политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу Эпстина, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпстина, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист. Эпстин был найден мёртвым в тюремной камере в 2019 году, где он ожидал суда по обвинению в секс-торговле.

https://ria.ru/20250606/ssha-2021206334.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, карибское море, дональд трамп, илон маск, джо байден, конфликт трампа и маска