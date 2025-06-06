Маск репостнул видео с Трампом на вечеринке Эпстина в 1992 году
Маск репостнул в соцсети X видео о вечеринке Эпстина в 1992 году, где был Трамп
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом репостнул в соцсети X публикацию другого пользователя соцсети с репортажем телеканала MSNBC, показывающим Трампа на вечеринке финансиста Джеффри Эпстина в 1992 году.
© Фото : Аккаунт Илона Маска в соцсети XПост Илона Маска в соцсети X с видео, показывающим Дональда Трампа на вечеринке Джеффри Эпстина в 1992 году
© Фото : Аккаунт Илона Маска в соцсети X
Пост Илона Маска в соцсети X с видео, показывающим Дональда Трампа на вечеринке Джеффри Эпстина в 1992 году
В своей посте Маск прикрепил публикацию другого пользователя с фрагментом репортажа телеканала MSNBC. В нем показано, как в 1992 году Трамп провел время на вечеринке Эпстина. Маск прокомментировал видео пользователя, поставив смайлик с поднятой бровью, выражающий скептицизм или удивление.
В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлён тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше.
Дело финансиста Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий общественный резонанс из-за его связей с известными политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу Эпстина, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпстина, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.
Эпстин был найден мёртвым в тюремной камере в 2019 году, где он ожидал суда по обвинению в секс-торговле.
"Сошел с ума": Трамп обрушился на Маска
Вчера, 23:08