Маск ответил экс-советнику Трампа на призыв выслать его из США
Маск назвал отсталым призвавшего его выслать экс-советника Трампа Бэннона
© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск оскорбил бывшего советника Дональда Трампа Стивена Бэннона, призвавшего выслать его из США после перепалки с президентом.
"Бэннон максимально отсталый. <...> Бэннон коммунистический придурок", — написал глава Tesla в двух разных публикациях с реакцией на слова оппонента.
Незадолго до этого экс-советник Трампа призвал провести расследование против Маска и немедленно депортировать его из-за публичной ссоры с главой государства.
Конфликт Трампа и Маска
- на прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), но пообещал, что продолжит быть другом и советником президента;
- в последние дни глава Tesla жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью";
Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.
- в четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета;
- бизнесмен в ответ заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома;
Дело Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпстина, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.
- Трамп на это ответил, что Маск "сошел с ума", при этом, по словам американского лидера, его не беспокоят нападки со стороны бизнесмена;
- миллиардер же после предложения президента США об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал;
- кроме того, он выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом;
- после перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14%;
- по данным СМИ, советники Трампа запланировали на пятницу телефонный разговор с Маском, чтобы "заключить мир".