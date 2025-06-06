https://ria.ru/20250606/mask--2021252505.html

Маск ответил экс-советнику Трампа на призыв выслать его из США

Маск ответил экс-советнику Трампа на призыв выслать его из США - РИА Новости, 06.06.2025

Маск ответил экс-советнику Трампа на призыв выслать его из США

Миллиардер Илон Маск оскорбил бывшего советника Дональда Трампа Стивена Бэннона, призвавшего выслать его из США после перепалки с президентом. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:11:00+03:00

2025-06-06T10:11:00+03:00

2025-06-06T11:03:00+03:00

илон маск

дональд трамп

стив бэннон

tesla motors

конфликт трампа и маска

сша

в мире

spacex

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_81d5ca9cdaf156674371b7f6f6533312.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск оскорбил бывшего советника Дональда Трампа Стивена Бэннона, призвавшего выслать его из США после перепалки с президентом."Бэннон максимально отсталый. <...> Бэннон коммунистический придурок", — написал глава Tesla в двух разных публикациях с реакцией на слова оппонента.Незадолго до этого экс-советник Трампа призвал провести расследование против Маска и немедленно депортировать его из-за публичной ссоры с главой государства.Конфликт Трампа и Маска

https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html

https://ria.ru/20250606/perepalka-2021239848.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, дональд трамп, стив бэннон, tesla motors, конфликт трампа и маска, сша, в мире, spacex, технологии