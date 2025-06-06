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Маск ответил экс-советнику Трампа на призыв выслать его из США - РИА Новости, 06.06.2025
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10:11 06.06.2025 (обновлено: 11:03 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/mask--2021252505.html
Маск ответил экс-советнику Трампа на призыв выслать его из США
Маск ответил экс-советнику Трампа на призыв выслать его из США - РИА Новости, 06.06.2025
Маск ответил экс-советнику Трампа на призыв выслать его из США
Миллиардер Илон Маск оскорбил бывшего советника Дональда Трампа Стивена Бэннона, призвавшего выслать его из США после перепалки с президентом. РИА Новости, 06.06.2025
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илон маск
дональд трамп
стив бэннон
tesla motors
конфликт трампа и маска
сша
в мире
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск оскорбил бывшего советника Дональда Трампа Стивена Бэннона, призвавшего выслать его из США после перепалки с президентом."Бэннон максимально отсталый. &lt;...&gt; Бэннон коммунистический придурок", — написал глава Tesla в двух разных публикациях с реакцией на слова оппонента.Незадолго до этого экс-советник Трампа призвал провести расследование против Маска и немедленно депортировать его из-за публичной ссоры с главой государства.Конфликт Трампа и Маска
https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html
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илон маск, дональд трамп, стив бэннон, tesla motors, конфликт трампа и маска, сша, в мире, spacex, технологии
Илон Маск, Дональд Трамп, Стив Бэннон, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска, США, В мире, SpaceX, Технологии
Маск ответил экс-советнику Трампа на призыв выслать его из США

Маск назвал отсталым призвавшего его выслать экс-советника Трампа Бэннона

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск оскорбил бывшего советника Дональда Трампа Стивена Бэннона, призвавшего выслать его из США после перепалки с президентом.
"Бэннон максимально отсталый. <...> Бэннон коммунистический придурок", — написал глава Tesla в двух разных публикациях с реакцией на слова оппонента.
Незадолго до этого экс-советник Трампа призвал провести расследование против Маска и немедленно депортировать его из-за публичной ссоры с главой государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Катастрофа для США неизбежна: скандал между Трампом и Маском вскрыл правду
Вчера, 08:00

Конфликт Трампа и Маска

  • на прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), но пообещал, что продолжит быть другом и советником президента;
  • в последние дни глава Tesla жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью";

Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.

  • в четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета;
  • бизнесмен в ответ заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома;

Дело Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпстина, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.

  • Трамп на это ответил, что Маск "сошел с ума", при этом, по словам американского лидера, его не беспокоят нападки со стороны бизнесмена;
  • миллиардер же после предложения президента США об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал;
  • кроме того, он выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом;
  • после перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14%;
  • по данным СМИ, советники Трампа запланировали на пятницу телефонный разговор с Маском, чтобы "заключить мир".
Президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
На Западе пошутили о "российском следе" в перепалке Трампа и Маска
Вчера, 09:14
 
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