https://ria.ru/20250606/mashina-2021336348.html

Крымский депутат заявил, что машина, которую проверяли в Москве, не его

Крымский депутат заявил, что машина, которую проверяли в Москве, не его - РИА Новости, 06.06.2025

Крымский депутат заявил, что машина, которую проверяли в Москве, не его

Депутат одного из сельских советов Крыма Виталий Десятник сообщил РИА Новости, что машина, которую саперы проверяли в Москве, давно не принадлежит его семье, а... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:59:00+03:00

2025-06-06T14:59:00+03:00

2025-06-06T14:59:00+03:00

москва

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Депутат одного из сельских советов Крыма Виталий Десятник сообщил РИА Новости, что машина, которую саперы проверяли в Москве, давно не принадлежит его семье, а сам он столицу давно не посещал. Ранее в пятницу представитель экстренных служб Москвы рассказал РИА Новости, что саперы изъяли подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, из-под машины во дворе жилого дома на западе столицы. В Telegram-каналах появились данные о том, что машина, под которой обнаружен подозрительный предмет, может принадлежать депутату из Крыма Виталию Десятнику. "Эта машина была продана несколько лет назад и вообще была оформлена не на меня, а на супругу. Они (покупатели - ред.) - москвичи, приехали за ней и сразу, как уехали, переоформили на себя" , - сказал Десятник, отвечая на вопрос об автомобиле. Он добавил, что не считает, что возможной инцидент с подозрительным предметом как-то связан с ним лично. "У меня других несколько машин, которые на мне числятся в Крыму, я в Москве и не бываю", - добавил он.

https://ria.ru/20250606/predmet-2021323169.html

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москва, республика крым, происшествия