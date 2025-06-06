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Крымский депутат заявил, что машина, которую проверяли в Москве, не его - РИА Новости, 06.06.2025
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14:59 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/mashina-2021336348.html
Крымский депутат заявил, что машина, которую проверяли в Москве, не его
Крымский депутат заявил, что машина, которую проверяли в Москве, не его - РИА Новости, 06.06.2025
Крымский депутат заявил, что машина, которую проверяли в Москве, не его
Депутат одного из сельских советов Крыма Виталий Десятник сообщил РИА Новости, что машина, которую саперы проверяли в Москве, давно не принадлежит его семье, а... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:59:00+03:00
2025-06-06T14:59:00+03:00
москва
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Депутат одного из сельских советов Крыма Виталий Десятник сообщил РИА Новости, что машина, которую саперы проверяли в Москве, давно не принадлежит его семье, а сам он столицу давно не посещал. Ранее в пятницу представитель экстренных служб Москвы рассказал РИА Новости, что саперы изъяли подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, из-под машины во дворе жилого дома на западе столицы. В Telegram-каналах появились данные о том, что машина, под которой обнаружен подозрительный предмет, может принадлежать депутату из Крыма Виталию Десятнику. "Эта машина была продана несколько лет назад и вообще была оформлена не на меня, а на супругу. Они (покупатели - ред.) - москвичи, приехали за ней и сразу, как уехали, переоформили на себя" , - сказал Десятник, отвечая на вопрос об автомобиле. Он добавил, что не считает, что возможной инцидент с подозрительным предметом как-то связан с ним лично. "У меня других несколько машин, которые на мне числятся в Крыму, я в Москве и не бываю", - добавил он.
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москва, республика крым, происшествия
Москва, Республика Крым, Происшествия
Крымский депутат заявил, что машина, которую проверяли в Москве, не его

Крымский депутат Десятник заявил, что авто, которую проверяли в Москве, не его

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии и ДПС на улице Леси Украинки, где был обнаружен подозрительный предмет под одним из припаркованных автомобилей
Сотрудники Росгвардии и ДПС на улице Леси Украинки, где был обнаружен подозрительный предмет под одним из припаркованных автомобилей - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники Росгвардии и ДПС на улице Леси Украинки, где был обнаружен подозрительный предмет под одним из припаркованных автомобилей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Депутат одного из сельских советов Крыма Виталий Десятник сообщил РИА Новости, что машина, которую саперы проверяли в Москве, давно не принадлежит его семье, а сам он столицу давно не посещал.
Ранее в пятницу представитель экстренных служб Москвы рассказал РИА Новости, что саперы изъяли подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, из-под машины во дворе жилого дома на западе столицы.
Кадры с парковки на западе Москвы, где нашли подозрительный предмет под автомобилем BMW - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Еще один подозрительный предмет нашли под машиной на западе Москвы
Вчера, 14:09
В Telegram-каналах появились данные о том, что машина, под которой обнаружен подозрительный предмет, может принадлежать депутату из Крыма Виталию Десятнику.
"Эта машина была продана несколько лет назад и вообще была оформлена не на меня, а на супругу. Они (покупатели - ред.) - москвичи, приехали за ней и сразу, как уехали, переоформили на себя" , - сказал Десятник, отвечая на вопрос об автомобиле.
Он добавил, что не считает, что возможной инцидент с подозрительным предметом как-то связан с ним лично.
"У меня других несколько машин, которые на мне числятся в Крыму, я в Москве и не бываю", - добавил он.
Сотрудник правоохранительных органов на улице Леси Украинки, где был обнаружен подозрительный предмет под одним из припаркованных автомобилей - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Появились подробности о ситуации с подозрительным предметом в Москве
Вчера, 13:20
 
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