https://ria.ru/20250606/manturov-2021390274.html

Мантуров рассказал о планах России в космосе

Мантуров рассказал о планах России в космосе - РИА Новости, 06.06.2025

Мантуров рассказал о планах России в космосе

Фактор конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки, поэтому соответствующий нацпроект предусматривает... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:24:00+03:00

2025-06-06T17:24:00+03:00

2025-06-06T17:39:00+03:00

наука

россия

денис мантуров

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Фактор конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки, поэтому соответствующий нацпроект предусматривает использование многоразовых ступеней ракет, он позволит РФ остаться в тройке лидеров по космическим запускам в мире, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Еще один базовый фактор нашей конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки. В этой связи нацпроект предусматривает дальнейшее развитие семейства ракет-носителей. Исходим из задачи быть в тройке мировых лидеров по количеству запусков. Добиваться этого будем через использование многоразовых двигателей и возвращаемых ступеней и через развитие инфраструктуры космодромов, прежде всего "Восточного", - сказал Мантуров на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20250606/manturov-2021385010.html

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россия, денис мантуров