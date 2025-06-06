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Мантуров рассказал о планах России в космосе - РИА Новости, 06.06.2025
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Наука
 
17:24 06.06.2025 (обновлено: 17:39 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/manturov-2021390274.html
Мантуров рассказал о планах России в космосе
Мантуров рассказал о планах России в космосе - РИА Новости, 06.06.2025
Мантуров рассказал о планах России в космосе
Фактор конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки, поэтому соответствующий нацпроект предусматривает... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:24:00+03:00
2025-06-06T17:39:00+03:00
наука
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Фактор конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки, поэтому соответствующий нацпроект предусматривает использование многоразовых ступеней ракет, он позволит РФ остаться в тройке лидеров по космическим запускам в мире, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Еще один базовый фактор нашей конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки. В этой связи нацпроект предусматривает дальнейшее развитие семейства ракет-носителей. Исходим из задачи быть в тройке мировых лидеров по количеству запусков. Добиваться этого будем через использование многоразовых двигателей и возвращаемых ступеней и через развитие инфраструктуры космодромов, прежде всего "Восточного", - сказал Мантуров на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20250606/manturov-2021385010.html
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россия, денис мантуров
Наука, Россия, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о планах России в космосе

Мантуров: применение многоразовых ступеней ракет позволит РФ остаться в лидерах

© Фото : Роскосмос/Сергей КорсаковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Корсаков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Фактор конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки, поэтому соответствующий нацпроект предусматривает использование многоразовых ступеней ракет, он позволит РФ остаться в тройке лидеров по космическим запускам в мире, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Еще один базовый фактор нашей конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки. В этой связи нацпроект предусматривает дальнейшее развитие семейства ракет-носителей. Исходим из задачи быть в тройке мировых лидеров по количеству запусков. Добиваться этого будем через использование многоразовых двигателей и возвращаемых ступеней и через развитие инфраструктуры космодромов, прежде всего "Восточного", - сказал Мантуров на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Мантуров рассказал о планах увеличить число российских спутников
Вчера, 17:06
 
НаукаРоссияДенис Мантуров
 
 
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