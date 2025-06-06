https://ria.ru/20250606/manturov-2021390274.html
Мантуров рассказал о планах России в космосе
Мантуров рассказал о планах России в космосе - РИА Новости, 06.06.2025
Мантуров рассказал о планах России в космосе
Фактор конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки, поэтому соответствующий нацпроект предусматривает... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:24:00+03:00
2025-06-06T17:24:00+03:00
2025-06-06T17:39:00+03:00
наука
россия
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020723497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fbbccad15193f38914411fb37ce57a08.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Фактор конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки, поэтому соответствующий нацпроект предусматривает использование многоразовых ступеней ракет, он позволит РФ остаться в тройке лидеров по космическим запускам в мире, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Еще один базовый фактор нашей конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки. В этой связи нацпроект предусматривает дальнейшее развитие семейства ракет-носителей. Исходим из задачи быть в тройке мировых лидеров по количеству запусков. Добиваться этого будем через использование многоразовых двигателей и возвращаемых ступеней и через развитие инфраструктуры космодромов, прежде всего "Восточного", - сказал Мантуров на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20250606/manturov-2021385010.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020723497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_226e245e48e2f02d75cc5c9098df7b66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис мантуров
Наука, Россия, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о планах России в космосе
Мантуров: применение многоразовых ступеней ракет позволит РФ остаться в лидерах