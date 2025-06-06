https://ria.ru/20250606/makron-2021371389.html

"Цифры ужасны". На Западе пришли в ярость из-за действий Макрона по Украине

"Цифры ужасны". На Западе пришли в ярость из-за действий Макрона по Украине - РИА Новости, 06.06.2025

"Цифры ужасны". На Западе пришли в ярость из-за действий Макрона по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не оставил ни цента для своей армии, так как отдал все деньги Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:41:00+03:00

2025-06-06T16:41:00+03:00

2025-06-06T16:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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франсуа байру

флориан филиппо

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не оставил ни цента для своей армии, так как отдал все деньги Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Ни цента не осталось для французской армии! <…>Только что появились цифры и они ужасны: Макрон все время лгал! <…>Он отдает все Украине", — написал он.Политик отметил, что состояние французской армии сегодня хуже, чем когда-либо.В начале мая премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что годовая стоимость обслуживания государственного долга страны может достичь ста миллиардов евро в ближайшие годы. По словам политика, сложившаяся ситуация представляет значительную угрозу социальной модели, суверенитету и будущему Франции. Выходом из положения, считает Байру, станет снижение государственных расходов в сочетании с наращиванием производства.В конце марта Макрон заявлял, что Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Он добавил, что страны также продолжат сотрудничество в сфере разведки.В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html

https://ria.ru/20250606/germaniya-2021332964.html

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