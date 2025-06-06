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"Цифры ужасны". На Западе пришли в ярость из-за действий Макрона по Украине - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 06.06.2025 (обновлено: 16:49 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/makron-2021371389.html
"Цифры ужасны". На Западе пришли в ярость из-за действий Макрона по Украине
"Цифры ужасны". На Западе пришли в ярость из-за действий Макрона по Украине - РИА Новости, 06.06.2025
"Цифры ужасны". На Западе пришли в ярость из-за действий Макрона по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон не оставил ни цента для своей армии, так как отдал все деньги Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:41:00+03:00
2025-06-06T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
франсуа байру
флориан филиппо
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не оставил ни цента для своей армии, так как отдал все деньги Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Ни цента не осталось для французской армии! &lt;…&gt;Только что появились цифры и они ужасны: Макрон все время лгал! &lt;…&gt;Он отдает все Украине", — написал он.Политик отметил, что состояние французской армии сегодня хуже, чем когда-либо.В начале мая премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что годовая стоимость обслуживания государственного долга страны может достичь ста миллиардов евро в ближайшие годы. По словам политика, сложившаяся ситуация представляет значительную угрозу социальной модели, суверенитету и будущему Франции. Выходом из положения, считает Байру, станет снижение государственных расходов в сочетании с наращиванием производства.В конце марта Макрон заявлял, что Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Он добавил, что страны также продолжат сотрудничество в сфере разведки.В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, франсуа байру, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру, Флориан Филиппо
"Цифры ужасны". На Западе пришли в ярость из-за действий Макрона по Украине

Филиппо обвинил Макрона в растрате средств на Украину

© Getty Images / ChesnotПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Getty Images / Chesnot
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не оставил ни цента для своей армии, так как отдал все деньги Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Ни цента не осталось для французской армии! <…>Только что появились цифры и они ужасны: Макрон все время лгал! <…>Он отдает все Украине", — написал он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
Вчера, 15:26
Политик отметил, что состояние французской армии сегодня хуже, чем когда-либо.
В начале мая премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что годовая стоимость обслуживания государственного долга страны может достичь ста миллиардов евро в ближайшие годы. По словам политика, сложившаяся ситуация представляет значительную угрозу социальной модели, суверенитету и будущему Франции. Выходом из положения, считает Байру, станет снижение государственных расходов в сочетании с наращиванием производства.
В конце марта Макрон заявлял, что Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Он добавил, что страны также продолжат сотрудничество в сфере разведки.
В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
На Западе набросились на Германию из-за дерзких планов по России
Вчера, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронФрансуа БайруФлориан Филиппо
 
 
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