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"Магнит" продает свои гипермаркеты, узнали СМИ - РИА Новости, 06.06.2025
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10:45 06.06.2025 (обновлено: 17:01 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/magnit-2021259875.html
"Магнит" продает свои гипермаркеты, узнали СМИ
"Магнит" продает свои гипермаркеты, узнали СМИ - РИА Новости, 06.06.2025
"Магнит" продает свои гипермаркеты, узнали СМИ
Розничная сеть "Лента" может выкупить гипермаркеты ретейлера "Магнит", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:45:00+03:00
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экономика
россия
магнит (компания-ритейлер)
лента (сеть магазинов)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Розничная сеть "Лента" может выкупить гипермаркеты ретейлера "Магнит", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники."Магнит" пытается избавиться от своих гипермаркетов, сосредоточившись на развитии форматов поменьше — магазинов "у дома" и ультрамалых объектов", — говорится в публикации.По информации газеты, основным претендентом на покупку на данный момент выступает "Лента". Отмечается, что все детали сделки пока не известны.Представители компаний еще не прокомментировали эту информацию.В декабре прошлого года "Лента" объявила о приобретении 100% акций АО "Торговый дом "Эра", владеющего магазинами "Улыбка радуги"."Магнит" — российская сеть розничных магазинов, одна из ведущих в России по торговле продуктами питания. Основана в 1994 году в Краснодаре Сергеем Галицким. С 2021 года крупнейший акционер — инвестиционная компания Marathon Group Александра Винокурова.
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экономика, россия, магнит (компания-ритейлер), лента (сеть магазинов)
Экономика, Россия, Магнит (компания-ритейлер), Лента (сеть магазинов)
"Магнит" продает свои гипермаркеты, узнали СМИ

"Коммерсантъ": "Лента" собирается выкупить гипермаркеты "Магнита"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип магазина "Магнит"
Логотип магазина Магнит - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Логотип магазина "Магнит". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Розничная сеть "Лента" может выкупить гипермаркеты ретейлера "Магнит", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
«
"Магнит" пытается избавиться от своих гипермаркетов, сосредоточившись на развитии форматов поменьше — магазинов "у дома" и ультрамалых объектов", — говорится в публикации.
По информации газеты, основным претендентом на покупку на данный момент выступает "Лента". Отмечается, что все детали сделки пока не известны.
Представители компаний еще не прокомментировали эту информацию.
В декабре прошлого года "Лента" объявила о приобретении 100% акций АО "Торговый дом "Эра", владеющего магазинами "Улыбка радуги".
"Магнит" — российская сеть розничных магазинов, одна из ведущих в России по торговле продуктами питания. Основана в 1994 году в Краснодаре Сергеем Галицким. С 2021 года крупнейший акционер — инвестиционная компания Marathon Group Александра Винокурова.
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