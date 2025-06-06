https://ria.ru/20250606/magnit-2021259875.html
"Магнит" продает свои гипермаркеты, узнали СМИ
"Магнит" продает свои гипермаркеты, узнали СМИ - РИА Новости, 06.06.2025
"Магнит" продает свои гипермаркеты, узнали СМИ
Розничная сеть "Лента" может выкупить гипермаркеты ретейлера "Магнит", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:45:00+03:00
2025-06-06T10:45:00+03:00
2025-06-06T17:01:00+03:00
экономика
россия
магнит (компания-ритейлер)
лента (сеть магазинов)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Розничная сеть "Лента" может выкупить гипермаркеты ретейлера "Магнит", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники."Магнит" пытается избавиться от своих гипермаркетов, сосредоточившись на развитии форматов поменьше — магазинов "у дома" и ультрамалых объектов", — говорится в публикации.По информации газеты, основным претендентом на покупку на данный момент выступает "Лента". Отмечается, что все детали сделки пока не известны.Представители компаний еще не прокомментировали эту информацию.В декабре прошлого года "Лента" объявила о приобретении 100% акций АО "Торговый дом "Эра", владеющего магазинами "Улыбка радуги"."Магнит" — российская сеть розничных магазинов, одна из ведущих в России по торговле продуктами питания. Основана в 1994 году в Краснодаре Сергеем Галицким. С 2021 года крупнейший акционер — инвестиционная компания Marathon Group Александра Винокурова.
https://ria.ru/20250520/magnit-2018078664.html
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экономика, россия, магнит (компания-ритейлер), лента (сеть магазинов)
Экономика, Россия, Магнит (компания-ритейлер), Лента (сеть магазинов)
"Магнит" продает свои гипермаркеты, узнали СМИ
"Коммерсантъ": "Лента" собирается выкупить гипермаркеты "Магнита"