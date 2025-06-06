https://ria.ru/20250606/magnit-2021259875.html

"Магнит" продает свои гипермаркеты, узнали СМИ

"Магнит" продает свои гипермаркеты, узнали СМИ - РИА Новости, 06.06.2025

"Магнит" продает свои гипермаркеты, узнали СМИ

Розничная сеть "Лента" может выкупить гипермаркеты ретейлера "Магнит", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:45:00+03:00

2025-06-06T10:45:00+03:00

2025-06-06T17:01:00+03:00

экономика

россия

магнит (компания-ритейлер)

лента (сеть магазинов)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732842457_0:125:3252:1954_1920x0_80_0_0_f8773de5d662ca67684c7269ff699140.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Розничная сеть "Лента" может выкупить гипермаркеты ретейлера "Магнит", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники."Магнит" пытается избавиться от своих гипермаркетов, сосредоточившись на развитии форматов поменьше — магазинов "у дома" и ультрамалых объектов", — говорится в публикации.По информации газеты, основным претендентом на покупку на данный момент выступает "Лента". Отмечается, что все детали сделки пока не известны.Представители компаний еще не прокомментировали эту информацию.В декабре прошлого года "Лента" объявила о приобретении 100% акций АО "Торговый дом "Эра", владеющего магазинами "Улыбка радуги"."Магнит" — российская сеть розничных магазинов, одна из ведущих в России по торговле продуктами питания. Основана в 1994 году в Краснодаре Сергеем Галицким. С 2021 года крупнейший акционер — инвестиционная компания Marathon Group Александра Винокурова.

https://ria.ru/20250520/magnit-2018078664.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, магнит (компания-ритейлер), лента (сеть магазинов)