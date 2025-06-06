Патриарх Кирилл вручил Лукашенко орден Даниила Московского I степени
Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила
© Фото : BeltaПатриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени
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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени, передает агентство Белта.
Высшую награду Русской православной церкви патриарх вручил президенту Белоруссии в начале встречи, которая проходит во Дворце Независимости в Минске.
Патриарх Кирилл совершает пастырский визит в Белоруссию 4-6 июня по случаю 900-летия Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Как сообщали в РПЦ, завершится визит главы Русской церкви 6 июня в Минске "мероприятиями на государственном уровне".
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