https://ria.ru/20250606/lukashenko-2021309350.html

Патриарх Кирилл вручил Лукашенко орден Даниила Московского I степени

Патриарх Кирилл вручил Лукашенко орден Даниила Московского I степени - РИА Новости, 06.06.2025

Патриарх Кирилл вручил Лукашенко орден Даниила Московского I степени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:26:00+03:00

2025-06-06T13:26:00+03:00

2025-06-06T13:48:00+03:00

религия

белоруссия

минск

александр лукашенко

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени, передает агентство Белта. Высшую награду Русской православной церкви патриарх вручил президенту Белоруссии в начале встречи, которая проходит во Дворце Независимости в Минске. Патриарх Кирилл совершает пастырский визит в Белоруссию 4-6 июня по случаю 900-летия Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Как сообщали в РПЦ, завершится визит главы Русской церкви 6 июня в Минске "мероприятиями на государственном уровне".

https://ria.ru/20240830/orden-1969384426.html

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

белоруссия, минск, александр лукашенко, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь