Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл вручил Лукашенко орден Даниила Московского I степени - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:26 06.06.2025 (обновлено: 13:48 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/lukashenko-2021309350.html
Патриарх Кирилл вручил Лукашенко орден Даниила Московского I степени
Патриарх Кирилл вручил Лукашенко орден Даниила Московского I степени - РИА Новости, 06.06.2025
Патриарх Кирилл вручил Лукашенко орден Даниила Московского I степени
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:26:00+03:00
2025-06-06T13:48:00+03:00
религия
белоруссия
минск
александр лукашенко
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021310005_0:35:870:525_1920x0_80_0_0_5d38c3af0e09e0745214f1274d356fdb.jpg
МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени, передает агентство Белта. Высшую награду Русской православной церкви патриарх вручил президенту Белоруссии в начале встречи, которая проходит во Дворце Независимости в Минске. Патриарх Кирилл совершает пастырский визит в Белоруссию 4-6 июня по случаю 900-летия Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Как сообщали в РПЦ, завершится визит главы Русской церкви 6 июня в Минске "мероприятиями на государственном уровне".
https://ria.ru/20240830/orden-1969384426.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021310005_0:0:774:580_1920x0_80_0_0_2eebe91a83006e753b4b2d9cfa691c9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, минск, александр лукашенко, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл вручил Лукашенко орден Даниила Московского I степени

Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила

© Фото : BeltaПатриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Belta
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени, передает агентство Белта.
Высшую награду Русской православной церкви патриарх вручил президенту Белоруссии в начале встречи, которая проходит во Дворце Независимости в Минске.
Патриарх Кирилл совершает пастырский визит в Белоруссию 4-6 июня по случаю 900-летия Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Как сообщали в РПЦ, завершится визит главы Русской церкви 6 июня в Минске "мероприятиями на государственном уровне".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного
30 августа 2024, 09:14
 
РелигияБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала