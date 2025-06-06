Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 06.06.2025 (обновлено: 11:16 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/lnr-2021240050.html
В ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов
В ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов - РИА Новости, 06.06.2025
В ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов
В ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов, сообщили РИА Новости в региональном управлении Федеральной службы безопасности. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:14:00+03:00
2025-06-06T11:16:00+03:00
луганская народная республика
россия
безопасность
telegram
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. В ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов, сообщили РИА Новости в региональном управлении Федеральной службы безопасности."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Луганской Народной Республике установлено, что трое несовершеннолетних жителей республики, являясь членами запрещенной радикальной группировки, осуществляли подготовку к совершению терактов по мотивам мести в отношении обучающихся одного из образовательных учреждений, а также объекта религиозного культа", — сказали в ведомстве.По данным спецслужбы, для реализации замысла и координации действий задержанные использовали закрытый чат в Telegram. В нем публиковали материалы и медиафайлы с инструкциями по созданию:Также там обнаружили руководства по совершению терактов и сокрытию следов преступления от правоохранительных органов. Фигуранты публиковали сведения, оправдывающие действия террористических организаций."У одного из них изъяты самодельные взрывчатые вещества и огнестрельное оружие", — уточнили в ведомстве.Возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе о приготовлении к теракту.
https://ria.ru/20250601/lnr-2020318005.html
https://ria.ru/20250604/fsb-2020821807.html
https://ria.ru/20250530/fsb-2019913742.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, безопасность, telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Telegram, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов

ФСБ: в ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. В ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов, сообщили РИА Новости в региональном управлении Федеральной службы безопасности.
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Луганской Народной Республике установлено, что трое несовершеннолетних жителей республики, являясь членами запрещенной радикальной группировки, осуществляли подготовку к совершению терактов по мотивам мести в отношении обучающихся одного из образовательных учреждений, а также объекта религиозного культа", — сказали в ведомстве.
Схроны с оружием и боеприпасами натовского производства, обнаруженные сотрудниками Росгвардии в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В ЛНР нашли схроны с оружием и боеприпасами натовского производства
1 июня, 18:32
По данным спецслужбы, для реализации замысла и координации действий задержанные использовали закрытый чат в Telegram. В нем публиковали материалы и медиафайлы с инструкциями по созданию:
  • взрывных устройств;
  • самодельного огнестрельного оружия;
  • взрывчатых веществ.
Видео задержания женщин, которые сотрудничали со спецслужбами Украины - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Крыму задержали женщин, сотрудничавших с украинскими спецслужбами
4 июня, 11:48
Также там обнаружили руководства по совершению терактов и сокрытию следов преступления от правоохранительных органов. Фигуранты публиковали сведения, оправдывающие действия террористических организаций.
«
"У одного из них изъяты самодельные взрывчатые вещества и огнестрельное оружие", — уточнили в ведомстве.
Возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе о приготовлении к теракту.
Задержание подростков, причастных к поджогам по заданию Киева - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
ФСБ раскрыла, как украинские мошенники склоняли подростков к поджогам
30 мая, 10:25
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияБезопасностьTelegramФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала