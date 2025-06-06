https://ria.ru/20250606/lnr-2021240050.html
В ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов
В ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов - РИА Новости, 06.06.2025
В ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов
В ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов, сообщили РИА Новости в региональном управлении Федеральной службы безопасности. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:14:00+03:00
2025-06-06T09:14:00+03:00
2025-06-06T11:16:00+03:00
луганская народная республика
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безопасность
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происшествия
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ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. В ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов, сообщили РИА Новости в региональном управлении Федеральной службы безопасности."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Луганской Народной Республике установлено, что трое несовершеннолетних жителей республики, являясь членами запрещенной радикальной группировки, осуществляли подготовку к совершению терактов по мотивам мести в отношении обучающихся одного из образовательных учреждений, а также объекта религиозного культа", — сказали в ведомстве.По данным спецслужбы, для реализации замысла и координации действий задержанные использовали закрытый чат в Telegram. В нем публиковали материалы и медиафайлы с инструкциями по созданию:Также там обнаружили руководства по совершению терактов и сокрытию следов преступления от правоохранительных органов. Фигуранты публиковали сведения, оправдывающие действия террористических организаций."У одного из них изъяты самодельные взрывчатые вещества и огнестрельное оружие", — уточнили в ведомстве.Возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе о приготовлении к теракту.
https://ria.ru/20250601/lnr-2020318005.html
https://ria.ru/20250604/fsb-2020821807.html
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луганская народная республика, россия, безопасность, telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Telegram, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов
ФСБ: в ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов