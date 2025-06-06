https://ria.ru/20250606/lihachev-2021334981.html

Лихачев заявил об обострении военных угроз на ЗАЭС

Лихачев заявил об обострении военных угроз на ЗАЭС - РИА Новости, 06.06.2025

Лихачев заявил об обострении военных угроз на ЗАЭС

Военные угрозы Запорожской АЭС обостряются, буквально каждую ночь последние четыре дня ВСУ атаками разрушают энергосистему Энергодара, заявил генеральный... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:55:00+03:00

2025-06-06T14:55:00+03:00

2025-06-06T14:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

калининград

россия

алексей лихачев

магатэ

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Военные угрозы Запорожской АЭС обостряются, буквально каждую ночь последние четыре дня ВСУ атаками разрушают энергосистему Энергодара, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ прошёл в Калининграде 6 июня. "В терминах военных угроз - ситуация обостряется... Буквально практически каждую ночь за последние четверо суток разрушается энергосистема, мы успеваем её восстановить. Энергодар - город достаточно большой, более 20 тысяч человек, из которых практически половина - это люди пенсионного возраста, немолодые, есть много многоэтажных домов. Поэтому вопрос работы медицинских учреждений, вопрос снабжения водой, вопрос наличия мобильной сети, вопрос работы лифтов в многоэтажных домах - это вопрос первоочередной необходимости", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ. "Концерн "Росэнергоатом" делает всё, чтобы через резервные подключения, через сеть мобильных генераторных установок буквально в течение даже не часов, а десятков минут восстанавливать электроснабжение после каждого обстрела", - добавил он. При этом он уточнил, что по ядерной безопасности ситуация на ЗАЭС абсолютно управляемая и стабильная.

https://ria.ru/20250606/peregovory-2021323045.html

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энергодар, калининград, россия, алексей лихачев, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины