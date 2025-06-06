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Лавров обсудил с абхазским коллегой создание материально-технической базы - РИА Новости, 06.06.2025
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19:50 06.06.2025 (обновлено: 19:52 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/lavrov-2021422356.html
Лавров обсудил с абхазским коллегой создание материально-технической базы
Лавров обсудил с абхазским коллегой создание материально-технической базы - РИА Новости, 06.06.2025
Лавров обсудил с абхазским коллегой создание материально-технической базы
Глава МИД Абхазии Олег Барциц сообщил в интервью РИА Новости, что на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудил создание... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:50:00+03:00
2025-06-06T19:52:00+03:00
абхазия
сергей лавров
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид абхазии
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Глава МИД Абхазии Олег Барциц сообщил в интервью РИА Новости, что на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудил создание материально-технической ремонтной базы, она станет еще одним фактором безопасности в регионе. "Обсуждались и вопросы о создании материально-технической ремонтной базы. Как я уже сказал, это относится к сфере глобальной безопасности в регионе, в Очамчирском районе. Мы считаем, что это повысит стандарты безопасности, создаст нам дополнительные гарантии нашей безопасности, а это для нашей страны очень важно", - сказал Барциц. Он подчеркнул, что ее возведение станет еще одним фактором, укрепляющим безопасность в регионе. "...Это будет дополнительный фактор, который позволит укрепить стандарты безопасности в Восточном Причерноморье", - отметил дипломат. Отвечая на вопрос о сроках строительства базы, Барциц сообщил, что они будут известны позднее. "Взаимодействие уже идет, я думаю, что позднее узнаем конкретные числа", - отметил он.
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абхазия, сергей лавров, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид абхазии
Абхазия, Сергей Лавров, В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Абхазии
Лавров обсудил с абхазским коллегой создание материально-технической базы

Лавров обсудил Барцицем создание материально-технической базы в Абхазии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц во время встречи
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Глава МИД Абхазии Олег Барциц сообщил в интервью РИА Новости, что на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудил создание материально-технической ремонтной базы, она станет еще одним фактором безопасности в регионе.
"Обсуждались и вопросы о создании материально-технической ремонтной базы. Как я уже сказал, это относится к сфере глобальной безопасности в регионе, в Очамчирском районе. Мы считаем, что это повысит стандарты безопасности, создаст нам дополнительные гарантии нашей безопасности, а это для нашей страны очень важно", - сказал Барциц.
Он подчеркнул, что ее возведение станет еще одним фактором, укрепляющим безопасность в регионе.
"...Это будет дополнительный фактор, который позволит укрепить стандарты безопасности в Восточном Причерноморье", - отметил дипломат.
Отвечая на вопрос о сроках строительства базы, Барциц сообщил, что они будут известны позднее. "Взаимодействие уже идет, я думаю, что позднее узнаем конкретные числа", - отметил он.
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