https://ria.ru/20250606/lavrov-2021422356.html

Лавров обсудил с абхазским коллегой создание материально-технической базы

Лавров обсудил с абхазским коллегой создание материально-технической базы - РИА Новости, 06.06.2025

Лавров обсудил с абхазским коллегой создание материально-технической базы

Глава МИД Абхазии Олег Барциц сообщил в интервью РИА Новости, что на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудил создание... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T19:50:00+03:00

2025-06-06T19:50:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Глава МИД Абхазии Олег Барциц сообщил в интервью РИА Новости, что на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудил создание материально-технической ремонтной базы, она станет еще одним фактором безопасности в регионе. "Обсуждались и вопросы о создании материально-технической ремонтной базы. Как я уже сказал, это относится к сфере глобальной безопасности в регионе, в Очамчирском районе. Мы считаем, что это повысит стандарты безопасности, создаст нам дополнительные гарантии нашей безопасности, а это для нашей страны очень важно", - сказал Барциц. Он подчеркнул, что ее возведение станет еще одним фактором, укрепляющим безопасность в регионе. "...Это будет дополнительный фактор, который позволит укрепить стандарты безопасности в Восточном Причерноморье", - отметил дипломат. Отвечая на вопрос о сроках строительства базы, Барциц сообщил, что они будут известны позднее. "Взаимодействие уже идет, я думаю, что позднее узнаем конкретные числа", - отметил он.

https://ria.ru/20250517/grazhdanstvo-2017550124.html

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