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Глава МИД Абхазии поздравил Лаврова с вручением ордена Андрея Первозванного - РИА Новости, 06.06.2025
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13:45 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/lavrov-2021315142.html
Глава МИД Абхазии поздравил Лаврова с вручением ордена Андрея Первозванного
Глава МИД Абхазии поздравил Лаврова с вручением ордена Андрея Первозванного - РИА Новости, 06.06.2025
Глава МИД Абхазии поздравил Лаврова с вручением ордена Андрея Первозванного
Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым поздравил его с вручением ордена Святого Апостола Андрея... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:45:00+03:00
2025-06-06T13:45:00+03:00
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сергей лавров
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым поздравил его с вручением ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. "Хочу сердечно поблагодарить Вас, Сергей Викторович, за приглашение посетить Российскую Федерацию с визитом, за поздравления, которые были отправлены в мой адрес и за радушный сердечный приём, который нам оказывают. Также пользуясь возможностью, хочу сердечно поздравить вас с вручением вам ордена Святого Апостола Андрея Первозванного - очень высокой награды России", - сказал он в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он добавил, что в Абхазии глубоко уважают и ценят усилия Лаврова, которые он прикладывает на протяжении длительного времени для укрепления взаимоотношений Республики Абхазия и Российской Федерации и защиты в том числе интересов Абхазии. Ранее резидент России Владимир Путин на церемонии в Екатерининском зале Кремля вручил Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного. Указ о награждении Лаврова был подписан в марте. Согласно указу, его наградили за выдающиеся заслуги перед отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность.
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владимир путин, сергей лавров, россия, абхазия, политика
Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Абхазия, Политика
Глава МИД Абхазии поздравил Лаврова с вручением ордена Андрея Первозванного

Глава МИД Абхазии Барциц поздравил Лаврова с вручением ордена Первозванного

© Sputnik / Томас ТхайцукОлег Барциц
Олег Барциц - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Олег Барциц. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым поздравил его с вручением ордена Святого Апостола Андрея Первозванного.
"Хочу сердечно поблагодарить Вас, Сергей Викторович, за приглашение посетить Российскую Федерацию с визитом, за поздравления, которые были отправлены в мой адрес и за радушный сердечный приём, который нам оказывают. Также пользуясь возможностью, хочу сердечно поздравить вас с вручением вам ордена Святого Апостола Андрея Первозванного - очень высокой награды России", - сказал он в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Он добавил, что в Абхазии глубоко уважают и ценят усилия Лаврова, которые он прикладывает на протяжении длительного времени для укрепления взаимоотношений Республики Абхазия и Российской Федерации и защиты в том числе интересов Абхазии.
Ранее резидент России Владимир Путин на церемонии в Екатерининском зале Кремля вручил Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного. Указ о награждении Лаврова был подписан в марте. Согласно указу, его наградили за выдающиеся заслуги перед отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность.
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