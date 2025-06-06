https://ria.ru/20250606/lavrov-2021240157.html

Лавров высказался о восстановлении прав русскоязычных жителей на Украине

Лавров высказался о восстановлении прав русскоязычных жителей на Украине - РИА Новости, 06.06.2025

Лавров высказался о восстановлении прав русскоязычных жителей на Украине

Россия будет настаивать на том, чтобы восстановление законных прав русскоязычных жителей Украины, сталкивающихся с политикой Киева против русского языка, было... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:16:00+03:00

2025-06-06T09:16:00+03:00

2025-06-06T09:21:00+03:00

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россия

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сергей лавров

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия будет настаивать на том, чтобы восстановление законных прав русскоязычных жителей Украины, сталкивающихся с политикой Киева против русского языка, было необходимым условием долгосрочного урегулирования конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В тексте обращения министра по случаю Дня русского языка, опубликованном на сайте МИД, отмечается, что украинские националисты истребляют всё, связанное с Россией, а особую ненависть у киевского режима вызывает русский язык. На его использование введены различные запреты, подчеркнул Лавров."Россия не оставит русских и русскоязычных людей в беде, обязательно добьется того, чтобы их законные права, включая право говорить на родном языке, были восстановлены в полном объеме. Продолжим говорить об этой острейшей проблеме на международных площадках. Будем настаивать на том, чтобы её решение было необходимым условием долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта", - сказал министр в обращении.

https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html

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украина, россия, в мире, сергей лавров, киев