https://ria.ru/20250606/latviya-2021310217.html

В Латвии могут возбудить дело против депутата, защитившего русский язык

В Латвии могут возбудить дело против депутата, защитившего русский язык - РИА Новости, 06.06.2025

В Латвии могут возбудить дело против депутата, защитившего русский язык

Против депутата сейма Латвии Алексея Росликова, выступившего в поддержку русского языка, могут возбудить дело, заявила министр юстиции страны Инесе... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:30:00+03:00

2025-06-06T13:30:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Против депутата сейма Латвии Алексея Росликова, выступившего в поддержку русского языка, могут возбудить дело, заявила министр юстиции страны Инесе Либиня-Эгнере."Должно последовать наказание. Поэтому Центр государственного языка начнет процесс об административном правонарушении и будет сотрудничать с госполицией и службой госбезопасности в случае уголовного дела", — написала она в соцсети Facebook*.Как утверждает Либиня-Эгнере, заявления парламентария якобы ставят под сомнение статус латышского языка как единственного государственного, а также "угрожают государственности, разделяют общество и особенно опасны в нынешней геополитической обстановке". Накануне сейм рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. На заседании выступил Росликов, который:После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реакцию сейма предсказуемой. Но то, что проявления голоса разума возникают даже в прибалтийских странах, — это отрадно, отметил он. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Латвийский депутат о притеснении русскоязычных Латвийский депутат Алексей Росликов во время заседания парламента раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское". После речи парламентария удалили с заседания "за неэтичное поведение". 2025-06-06T13:30 true PT0M20S

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в мире, латвия, россия, дмитрий медведев, дмитрий песков