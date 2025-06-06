https://ria.ru/20250606/kurskaya-2021289618.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.06.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:20:00+03:00

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2025-06-06T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

беловский район

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КУРСК, 6 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написали в Telegram-канале областного оперштаба. В пятницу ракетная опасность объявлялась в Глушковском, Кореневском и Беловском районах региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

беловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, беловский район