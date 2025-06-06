https://ria.ru/20250606/kurskaya-2021289618.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.06.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:20:00+03:00
2025-06-06T12:20:00+03:00
2025-06-06T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
беловский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965430116_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ead356e4b7d15daba00c7e496d6079d.jpg
КУРСК, 6 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написали в Telegram-канале областного оперштаба. В пятницу ракетная опасность объявлялась в Глушковском, Кореневском и Беловском районах региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
беловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965430116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc1129326d488895a79ce6ca6d6ac5d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, беловский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Беловский район
В Курской области объявили ракетную опасность
Жителей Курской области предупредили о ракетной опасности