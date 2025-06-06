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В Курской области дрон ВСУ атаковал мирного жителя - РИА Новости, 06.06.2025
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11:15 06.06.2025 (обновлено: 11:23 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/kurskaya-2021270751.html
В Курской области дрон ВСУ атаковал мирного жителя
В Курской области дрон ВСУ атаковал мирного жителя - РИА Новости, 06.06.2025
В Курской области дрон ВСУ атаковал мирного жителя
Дрон ВСУ атаковал рыбака в курском Суджанском районе, с множеством рваных ран мужчина находится в больнице, сообщил врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:15:00+03:00
2025-06-06T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
суджанский район
вооруженные силы украины
курская область
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КУРСК, 6 июн — РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал рыбака в курском Суджанском районе, с множеством рваных ран мужчина находится в больнице, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."ВСУ продолжают свои подлые удары. Сегодня утром вблизи села Мартыновка Суджанского района около водоёма вражеский FPV-дрон совершил атаку на рыбака. В результате удара 50-летний мужчина получил множественные рваные травмы левой стопы и правой голени", - сообщил Хинштейн.Уточняется, что мужчина находится в Курской областной больнице, ему оказывается вся необходимая помощь."Уважаемые жители, вновь призываю вас не пренебрегать мерами безопасности! Враг жесток и беспощаден! Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет безопасно", - добавил врио губернатора.
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суджанский район
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происшествия, суджанский район, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Курская область
В Курской области дрон ВСУ атаковал мирного жителя

Хинштейн: дрон ВСУ атаковал рыбака в Суджанском районе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КУРСК, 6 июн — РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал рыбака в курском Суджанском районе, с множеством рваных ран мужчина находится в больнице, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«
"ВСУ продолжают свои подлые удары. Сегодня утром вблизи села Мартыновка Суджанского района около водоёма вражеский FPV-дрон совершил атаку на рыбака. В результате удара 50-летний мужчина получил множественные рваные травмы левой стопы и правой голени", - сообщил Хинштейн.
Уточняется, что мужчина находится в Курской областной больнице, ему оказывается вся необходимая помощь.
"Уважаемые жители, вновь призываю вас не пренебрегать мерами безопасности! Враг жесток и беспощаден! Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет безопасно", - добавил врио губернатора.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСуджанский районВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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