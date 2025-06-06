https://ria.ru/20250606/kurskaya-2021270751.html

В Курской области дрон ВСУ атаковал мирного жителя

В Курской области дрон ВСУ атаковал мирного жителя - РИА Новости, 06.06.2025

В Курской области дрон ВСУ атаковал мирного жителя

Дрон ВСУ атаковал рыбака в курском Суджанском районе, с множеством рваных ран мужчина находится в больнице, сообщил врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:15:00+03:00

2025-06-06T11:15:00+03:00

2025-06-06T11:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

суджанский район

вооруженные силы украины

курская область

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КУРСК, 6 июн — РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал рыбака в курском Суджанском районе, с множеством рваных ран мужчина находится в больнице, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."ВСУ продолжают свои подлые удары. Сегодня утром вблизи села Мартыновка Суджанского района около водоёма вражеский FPV-дрон совершил атаку на рыбака. В результате удара 50-летний мужчина получил множественные рваные травмы левой стопы и правой голени", - сообщил Хинштейн.Уточняется, что мужчина находится в Курской областной больнице, ему оказывается вся необходимая помощь."Уважаемые жители, вновь призываю вас не пренебрегать мерами безопасности! Враг жесток и беспощаден! Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет безопасно", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

суджанский район

курская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, суджанский район, вооруженные силы украины, курская область