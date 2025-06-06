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Празднование Курбан-байрама в России и СНГ - РИА Новости, 06.06.2025
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Религия
 
11:41 06.06.2025 (обновлено: 22:22 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/kurban-bayram-2021272520.html
Празднование Курбан-байрама в России и СНГ
Празднование Курбан-байрама в России и СНГ - РИА Новости, 06.06.2025
Празднование Курбан-байрама в России и СНГ
Мусульмане отмечают один из главных праздников — Курбан-байрам. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.06.2025
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фото
религия
россия
мекка
курбан-байрам
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Мусульмане отмечают один из главных праздников — Курбан-байрам. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Религия, Россия, Мекка, Курбан-байрам

Празднование Курбан-байрама в России и СНГ

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Мусульмане отмечают один из главных праздников — Курбан-байрам. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) в этом году наступил 6 июня. Продолжаться он будет до вторника, 10 июня, включительно.

Верующий на празднике Курбан-байрам в Московской соборной мечети

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) в этом году наступил 6 июня. Продолжаться он будет до вторника, 10 июня, включительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Такое длительное празднование связано с тем, что мусульманин должен посетить всех родственников — сделать это за один день невозможно.

Верующие на празднике Курбан-байрам в Московской соборной мечети

Такое длительное празднование связано с тем, что мусульманин должен посетить всех родственников — сделать это за один день невозможно.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В этот праздник верующие должны читать молитвы и слушать проповеди.

Верующие на празднике Курбан-байрам в Московской соборной мечети

В этот праздник верующие должны читать молитвы и слушать проповеди.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Кроме того, в дни Курбан-байрама принято угощать всех людей и давать милостыню бедным.

Верующий на празднике Курбан-байрам в мечети аль-Марджани в Старо-Татарской слободе Казани

Кроме того, в дни Курбан-байрама принято угощать всех людей и давать милостыню бедным.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 12
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Подготовка к Курбан-байраму начинается задолго до торжества. Дней за 20 до праздника мусульмане перестают стричься, бриться, не устраивают застолий и не надевают новую одежду. Те, у кого есть возможность, отправляются в Мекку для совершения хаджа (паломничества).

Продажа жертвенных животных после утренней молитвы по случаю праздника Курбан-байрам в Соборной мечети Омска

Подготовка к Курбан-байраму начинается задолго до торжества. Дней за 20 до праздника мусульмане перестают стричься, бриться, не устраивают застолий и не надевают новую одежду. Те, у кого есть возможность, отправляются в Мекку для совершения хаджа (паломничества).

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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5 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Отмечать день жертвоприношения начинают рано утром. Мусульмане отправляются в мечеть на утреннюю молитву. Вернувшись домой и позавтракав, снова собираются в мечети для проповеди, которую ведет имам.

Верующий на празднике Курбан-байрам в мечети аль-Марджани в Старо-Татарской слободе Казани

Отмечать день жертвоприношения начинают рано утром. Мусульмане отправляются в мечеть на утреннюю молитву. Вернувшись домой и позавтракав, снова собираются в мечети для проповеди, которую ведет имам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

После посещения мечети рекомендуется навестить могилы покойных родственников, прибраться на кладбище. Только после этого происходит главное событие дня — обряд жертвоприношения.

Верующие на празднике Курбан-байрам в мечети аль-Марджани в Старо-Татарской слободе Казани

После посещения мечети рекомендуется навестить могилы покойных родственников, прибраться на кладбище. Только после этого происходит главное событие дня — обряд жертвоприношения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 12
© РИА Новости / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанк

Если у мусульманина нет возможности приобрести барана для принесения в жертву, можно договориться с родственниками, соседями или друзьями, чтобы совершить обряд вместе.

Верующие на празднике Курбан-байрам в мечети Нур-Астана

Если у мусульманина нет возможности приобрести барана для принесения в жертву, можно договориться с родственниками, соседями или друзьями, чтобы совершить обряд вместе.

© РИА Новости / Санат Имангалиев
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8 из 12
© РИА Новости / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкВерующие на празднике Курбан-байрам в мечети Нур-Астана.
Верующие на празднике Курбан-байрам в мечети Нур-Астана
Верующие на празднике Курбан-байрам в мечети Нур-Астана.
© РИА Новости / Санат Имангалиев
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9 из 12
© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанк

Верующие на празднике Курбан-байрам в мечети имени Абу Бакра ас-Сыддыка в Бишкеке.

Верующие на празднике Курбан-байрам в мечети им. Абу Бакра ас-Сыддыка в Бишкеке

Верующие на празднике Курбан-байрам в мечети имени Абу Бакра ас-Сыддыка в Бишкеке.

© РИА Новости / Игорь Егоров
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10 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

После заклания мясо барана готовят. Чем разнообразнее и богаче будет стол, тем лучше. Также обязательно должны быть десерты, ими угощают детей.

Верующие на празднике Курбан-байрам у мечети аль-Марджани в Старо-Татарской слободе Казани

После заклания мясо барана готовят. Чем разнообразнее и богаче будет стол, тем лучше. Также обязательно должны быть десерты, ими угощают детей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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11 из 12
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Треть из приготовленной еды раздают бедным, еще одну треть относят друзьям, знакомым, соседям и лишь последнюю часть оставляют дома.

Верующие несут жертвенное животное после утренней молитвы по случаю праздника Курбан-байрам в Соборной мечети Омска

Треть из приготовленной еды раздают бедным, еще одну треть относят друзьям, знакомым, соседям и лишь последнюю часть оставляют дома.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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12 из 12
 
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