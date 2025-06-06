Празднование Курбан-байрама в России и СНГ
Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) в этом году наступил 6 июня. Продолжаться он будет до вторника, 10 июня, включительно.
Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) в этом году наступил 6 июня. Продолжаться он будет до вторника, 10 июня, включительно.
Такое длительное празднование связано с тем, что мусульманин должен посетить всех родственников — сделать это за один день невозможно.
Такое длительное празднование связано с тем, что мусульманин должен посетить всех родственников — сделать это за один день невозможно.
В этот праздник верующие должны читать молитвы и слушать проповеди.
В этот праздник верующие должны читать молитвы и слушать проповеди.
Кроме того, в дни Курбан-байрама принято угощать всех людей и давать милостыню бедным.
Кроме того, в дни Курбан-байрама принято угощать всех людей и давать милостыню бедным.
Подготовка к Курбан-байраму начинается задолго до торжества. Дней за 20 до праздника мусульмане перестают стричься, бриться, не устраивают застолий и не надевают новую одежду. Те, у кого есть возможность, отправляются в Мекку для совершения хаджа (паломничества).
Подготовка к Курбан-байраму начинается задолго до торжества. Дней за 20 до праздника мусульмане перестают стричься, бриться, не устраивают застолий и не надевают новую одежду. Те, у кого есть возможность, отправляются в Мекку для совершения хаджа (паломничества).
Отмечать день жертвоприношения начинают рано утром. Мусульмане отправляются в мечеть на утреннюю молитву. Вернувшись домой и позавтракав, снова собираются в мечети для проповеди, которую ведет имам.
Отмечать день жертвоприношения начинают рано утром. Мусульмане отправляются в мечеть на утреннюю молитву. Вернувшись домой и позавтракав, снова собираются в мечети для проповеди, которую ведет имам.
После посещения мечети рекомендуется навестить могилы покойных родственников, прибраться на кладбище. Только после этого происходит главное событие дня — обряд жертвоприношения.
После посещения мечети рекомендуется навестить могилы покойных родственников, прибраться на кладбище. Только после этого происходит главное событие дня — обряд жертвоприношения.
Если у мусульманина нет возможности приобрести барана для принесения в жертву, можно договориться с родственниками, соседями или друзьями, чтобы совершить обряд вместе.
Если у мусульманина нет возможности приобрести барана для принесения в жертву, можно договориться с родственниками, соседями или друзьями, чтобы совершить обряд вместе.
Верующие на празднике Курбан-байрам в мечети имени Абу Бакра ас-Сыддыка в Бишкеке.
Верующие на празднике Курбан-байрам в мечети имени Абу Бакра ас-Сыддыка в Бишкеке.
После заклания мясо барана готовят. Чем разнообразнее и богаче будет стол, тем лучше. Также обязательно должны быть десерты, ими угощают детей.
После заклания мясо барана готовят. Чем разнообразнее и богаче будет стол, тем лучше. Также обязательно должны быть десерты, ими угощают детей.
Треть из приготовленной еды раздают бедным, еще одну треть относят друзьям, знакомым, соседям и лишь последнюю часть оставляют дома.
Треть из приготовленной еды раздают бедным, еще одну треть относят друзьям, знакомым, соседям и лишь последнюю часть оставляют дома.