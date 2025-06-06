Празднование Курбан-байрама в России и СНГ

Подготовка к Курбан-байраму начинается задолго до торжества. Дней за 20 до праздника мусульмане перестают стричься, бриться, не устраивают застолий и не надевают новую одежду. Те, у кого есть возможность, отправляются в Мекку для совершения хаджа (паломничества).