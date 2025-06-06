https://ria.ru/20250606/kryuchkov-2021341483.html

Первые две жены предали: как сложилась жизнь Николая Крючкова

Первые две жены предали: как сложилась жизнь Николая Крючкова - РИА Новости, 06.06.2025

Первые две жены предали: как сложилась жизнь Николая Крючкова

Он играл героев, которых обожала вся страна, но в жизни его преследовали предательства и трагедии. История Николая Крючкова — это путь от голодного мальчишки с... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T19:10:00+03:00

2025-06-06T19:10:00+03:00

2025-06-06T19:10:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Он играл героев, которых обожала вся страна, но в жизни его преследовали предательства и трагедии. История Николая Крючкова — это путь от голодного мальчишки с гармошкой до легенды советского кино, заплатившей за славу одиночеством и горем.Голод и борьба с болезньюРодители Николая Крючкова трудились на известной московской текстильной фабрике "Трехгорная мануфактура". В семье родились семь детей, но выжили только двое — Николай и Петр.Когда началась Гражданская война, мать решила отправить мужа и сыновей в деревню под Тулой, считая, что там им будет легче выжить. Однако они попали в зону эпидемии тифа. Отец заболел первым и умер в 1920 году. Мальчики остались одни, без еды, жилья и связи с внешним миром. Николай тоже заразился тяжелой болезнью. Соседи старались помочь, но с продовольствием было очень сложно.Когда мать вернулась, Николай находился в критическом состоянии. Забрать детей в Москву было невозможно, проводники отказывались пускать их в вагон, узнав о болезни.Только командир военного эшелона проявил сострадание и разрешил женщине с детьми ехать в вагоне, где перевозили лошадей. По прибытию в Серпухов мать и Петр вышли на станцию за кипятком, оставив Николая одного в вагоне. Рядом с ним лежал кусок черного хлеба — единственное, что у них было.Коля не мог двигаться, болезнь сильно ослабила его. Вдруг он почувствовал, что кто-то роется у него в изголовье. Едва открыв глаза, мальчик увидел неопрятного мужчину, который сердито приказал ему не шуметь и не кричать.Когда мать с братом вернулись, они обнаружили Николая в слезах. Мать подняла тревогу, и командир поезда вместе с красноармейцем нашли вора. Коля опознал его, и негодяя расстреляли по военным законам. С тех пор у Крючкова навсегда осталось глубокое уважение к людям в военной форме.Без актерского образования стал легендойТрудно представить, что звезда военных фильмов Николай Крючков не имел формального актерского образования. В середине 1920 годов он работал на той же Трехгорной мануфактуре, где когда-то трудились его родители, но его тянуло к искусству.В 1928 году, с гармошкой на плече, Николай решил попробовать свои силы на прослушивании в Театре рабочей молодежи. Однако экзаменаторы попросили его отложить гармошку, и уверенность Крючкова быстро исчезла. Когда комиссия заметила, что он начал волноваться, его все же уговорили взять инструмент и сыграть что-то. Николай развернул меха и, исполнив песню и танец, поразил экзаменаторов. Те приняли его в театр. Тем не менее, ему сначала доставались лишь небольшие роли в массовке, но он был счастлив и этому.Ситуация изменилась, когда в театр пришел известный кинорежиссер Борис Барнет и пригласил Крючкова на пробы для нового фильма "Окраина". Как только Николай вошел в кадр, режиссер скомандовал: "Давай, Сенька, работай!" Николай понял, что его персонажа зовут Сенькой, и полностью погрузился в образ. Режиссер и съемочная группа были поражены его талантом — он не просто играл, он жил в кадре. Для Крючкова Барнет стал тем наставником, которого он искал. Режиссер научил его многому, и фильм "Окраина" имел огромный успех как у зрителей, так и у критиков, получив международное признание на Венецианском фестивале в 1934 году. Это стало началом звездной карьеры Николая Крючкова.В начале 40 годов он стал одним из самых востребованных молодых актеров. Настоящий успех пришел к нему после роли в фильме "Трактористы", где он исполнил главную роль. В киноиндустрии начали говорить о феномене Крючкова, который, не имея актерского образования, легко вживается в любую роль и способен справиться с самыми сложными задачами, поставленными режиссером.Когда началась Великая Отечественная война, Николай Крючков решил стать добровольцем и отправиться на фронт. Однако его не отпустили, посчитав, что актеры будут более полезны в тылу, где нужно было снимать фильмы, поднимать моральный дух солдат и выступать перед ними. Крючков погрузился в работу с такой энергией, что за четыре года снял девять фильмов, не считая фронтовых киносборников и выступлений с фронтовыми бригадами.Работа оказалась для него изнурительной. На съемках фильма "Парень из нашего города" он потерял сознание и был госпитализирован с диагнозом нервное истощение. Это сказалось не только на его здоровье, но и на личной жизни.Долгие поиски счастьяНиколай встретил свою первую жену, Марию Пастухову, во время съемок фильма "Трактористы". Чтобы привлечь ее внимание, он демонстрировал свои навыки езды на мотоцикле, но, увлекшись, упал в песок. Мария не могла сдержать смех, но Николай, не обращая на это внимания, подошел к ней и пригласил на свидание. Вскоре они поженились, но популярность Крючкова затмевала успехи Пастуховой.Николай часто пропадал на съемках, в то время как Маша хотела больше времени проводить с мужем. Слухи о его любовных романах, которые якобы происходили во время съемок, только усугубили ситуацию. Хотя это не соответствовало действительности, Мария поверила в эти сплетни, и в конце концов, устав от ревности, подала на развод. Это стало для Крючкова настоящим ударом.Однако он не остался одиноким. В 1945 году на съемках фильма "Небесный тихоход" он познакомился с актрисой Аллой Парфаньяк, которая считалась одной из самых красивых женщин советского кино. Хотя она была верна ему, Николай сам стал ревнивым и пытался контролировать ее каждый шаг. В конечном итоге это привело к разрыву, Алла подала на развод.Супруга умирала на руках из-за губной помадыС третьей женой, Зоей Кончаловской, он познакомился также на съемках. Она была лыжницей и заслуженным мастером спорта. Крючков надеялся, что с ней его жизнь станет спокойнее. Но вскоре после свадьбы случилась трагедия. В тот день супруги направлялись на вокзал, возвращаясь в Москву из Ленинграда после съемок фильма "Домой". Зоя заметила очередь у универмага, где продавали дефицитную косметику. Она попросила остановить машину, чтобы порадовать себя новой губной помадой. Зоя схватила желанную покупку и поспешила к машине, настолько увлеченная косметикой, что не заметила приближающийся грузовик. Грузовик сбил девушку, она умирала на руках актера. Это событие глубоко травмировало Николая и выбило его из колеи.Крючков снова погрузился в работу, но ролей становилось все меньше. Он пытался справиться с горем с помощью алкоголя, но вскоре смог остановиться и начать новую жизнь.В конце концов, он обрел счастье с Лидией, ассистентом режиссера, которая сразу привлекла его внимание. Наконец, Николай нашел то, о чем мечтал — семью и дом, куда можно было возвращаться. В то время он жил в небольшой однокомнатной квартире, предоставленной "Мосфильмом", оставив свою прежнюю квартиру, машину и украшения бывшей жене. В 1963 году они переехали в двухкомнатную квартиру, где часто бывали их сыновья от предыдущих браков — Борис и Николай, а позже родилась дочь Эльвира. Николай души не чаял в дочери и внучке Катеньке, хотя редко говорил о своих чувствах.Лидия была с ним до конца его дней. Николай скончался в 1994 году после длительной болезни, и Лидия почти не покидала его палату. Однажды, перед тем как уйти, он позвал ее и сказал: "Я люблю тебя". Лидия удивилась, но ответила улыбкой. На следующее утро ей сообщили из больницы, что Николай ушел из жизни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, тула, серпухов, николай крючков, мосфильм