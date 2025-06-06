Рейтинг@Mail.ru
Первые две жены предали: как сложилась жизнь Николая Крючкова - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/kryuchkov-2021341483.html
Первые две жены предали: как сложилась жизнь Николая Крючкова
Первые две жены предали: как сложилась жизнь Николая Крючкова - РИА Новости, 06.06.2025
Первые две жены предали: как сложилась жизнь Николая Крючкова
Он играл героев, которых обожала вся страна, но в жизни его преследовали предательства и трагедии. История Николая Крючкова — это путь от голодного мальчишки с... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:10:00+03:00
2025-06-06T19:10:00+03:00
москва
тула
серпухов
николай крючков
мосфильм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31194/61/311946164_0:334:2370:1667_1920x0_80_0_0_550cff9c09110ba24dc7eefae19012f0.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Он играл героев, которых обожала вся страна, но в жизни его преследовали предательства и трагедии. История Николая Крючкова — это путь от голодного мальчишки с гармошкой до легенды советского кино, заплатившей за славу одиночеством и горем.Голод и борьба с болезньюРодители Николая Крючкова трудились на известной московской текстильной фабрике "Трехгорная мануфактура". В семье родились семь детей, но выжили только двое — Николай и Петр.Когда началась Гражданская война, мать решила отправить мужа и сыновей в деревню под Тулой, считая, что там им будет легче выжить. Однако они попали в зону эпидемии тифа. Отец заболел первым и умер в 1920 году. Мальчики остались одни, без еды, жилья и связи с внешним миром. Николай тоже заразился тяжелой болезнью. Соседи старались помочь, но с продовольствием было очень сложно.Когда мать вернулась, Николай находился в критическом состоянии. Забрать детей в Москву было невозможно, проводники отказывались пускать их в вагон, узнав о болезни.Только командир военного эшелона проявил сострадание и разрешил женщине с детьми ехать в вагоне, где перевозили лошадей. По прибытию в Серпухов мать и Петр вышли на станцию за кипятком, оставив Николая одного в вагоне. Рядом с ним лежал кусок черного хлеба — единственное, что у них было.Коля не мог двигаться, болезнь сильно ослабила его. Вдруг он почувствовал, что кто-то роется у него в изголовье. Едва открыв глаза, мальчик увидел неопрятного мужчину, который сердито приказал ему не шуметь и не кричать.Когда мать с братом вернулись, они обнаружили Николая в слезах. Мать подняла тревогу, и командир поезда вместе с красноармейцем нашли вора. Коля опознал его, и негодяя расстреляли по военным законам. С тех пор у Крючкова навсегда осталось глубокое уважение к людям в военной форме.Без актерского образования стал легендойТрудно представить, что звезда военных фильмов Николай Крючков не имел формального актерского образования. В середине 1920 годов он работал на той же Трехгорной мануфактуре, где когда-то трудились его родители, но его тянуло к искусству.В 1928 году, с гармошкой на плече, Николай решил попробовать свои силы на прослушивании в Театре рабочей молодежи. Однако экзаменаторы попросили его отложить гармошку, и уверенность Крючкова быстро исчезла. Когда комиссия заметила, что он начал волноваться, его все же уговорили взять инструмент и сыграть что-то. Николай развернул меха и, исполнив песню и танец, поразил экзаменаторов. Те приняли его в театр. Тем не менее, ему сначала доставались лишь небольшие роли в массовке, но он был счастлив и этому.Ситуация изменилась, когда в театр пришел известный кинорежиссер Борис Барнет и пригласил Крючкова на пробы для нового фильма "Окраина". Как только Николай вошел в кадр, режиссер скомандовал: "Давай, Сенька, работай!" Николай понял, что его персонажа зовут Сенькой, и полностью погрузился в образ. Режиссер и съемочная группа были поражены его талантом — он не просто играл, он жил в кадре. Для Крючкова Барнет стал тем наставником, которого он искал. Режиссер научил его многому, и фильм "Окраина" имел огромный успех как у зрителей, так и у критиков, получив международное признание на Венецианском фестивале в 1934 году. Это стало началом звездной карьеры Николая Крючкова.В начале 40 годов он стал одним из самых востребованных молодых актеров. Настоящий успех пришел к нему после роли в фильме "Трактористы", где он исполнил главную роль. В киноиндустрии начали говорить о феномене Крючкова, который, не имея актерского образования, легко вживается в любую роль и способен справиться с самыми сложными задачами, поставленными режиссером.Когда началась Великая Отечественная война, Николай Крючков решил стать добровольцем и отправиться на фронт. Однако его не отпустили, посчитав, что актеры будут более полезны в тылу, где нужно было снимать фильмы, поднимать моральный дух солдат и выступать перед ними. Крючков погрузился в работу с такой энергией, что за четыре года снял девять фильмов, не считая фронтовых киносборников и выступлений с фронтовыми бригадами.Работа оказалась для него изнурительной. На съемках фильма "Парень из нашего города" он потерял сознание и был госпитализирован с диагнозом нервное истощение. Это сказалось не только на его здоровье, но и на личной жизни.Долгие поиски счастьяНиколай встретил свою первую жену, Марию Пастухову, во время съемок фильма "Трактористы". Чтобы привлечь ее внимание, он демонстрировал свои навыки езды на мотоцикле, но, увлекшись, упал в песок. Мария не могла сдержать смех, но Николай, не обращая на это внимания, подошел к ней и пригласил на свидание. Вскоре они поженились, но популярность Крючкова затмевала успехи Пастуховой.Николай часто пропадал на съемках, в то время как Маша хотела больше времени проводить с мужем. Слухи о его любовных романах, которые якобы происходили во время съемок, только усугубили ситуацию. Хотя это не соответствовало действительности, Мария поверила в эти сплетни, и в конце концов, устав от ревности, подала на развод. Это стало для Крючкова настоящим ударом.Однако он не остался одиноким. В 1945 году на съемках фильма "Небесный тихоход" он познакомился с актрисой Аллой Парфаньяк, которая считалась одной из самых красивых женщин советского кино. Хотя она была верна ему, Николай сам стал ревнивым и пытался контролировать ее каждый шаг. В конечном итоге это привело к разрыву, Алла подала на развод.Супруга умирала на руках из-за губной помадыС третьей женой, Зоей Кончаловской, он познакомился также на съемках. Она была лыжницей и заслуженным мастером спорта. Крючков надеялся, что с ней его жизнь станет спокойнее. Но вскоре после свадьбы случилась трагедия. В тот день супруги направлялись на вокзал, возвращаясь в Москву из Ленинграда после съемок фильма "Домой". Зоя заметила очередь у универмага, где продавали дефицитную косметику. Она попросила остановить машину, чтобы порадовать себя новой губной помадой. Зоя схватила желанную покупку и поспешила к машине, настолько увлеченная косметикой, что не заметила приближающийся грузовик. Грузовик сбил девушку, она умирала на руках актера. Это событие глубоко травмировало Николая и выбило его из колеи.Крючков снова погрузился в работу, но ролей становилось все меньше. Он пытался справиться с горем с помощью алкоголя, но вскоре смог остановиться и начать новую жизнь.В конце концов, он обрел счастье с Лидией, ассистентом режиссера, которая сразу привлекла его внимание. Наконец, Николай нашел то, о чем мечтал — семью и дом, куда можно было возвращаться. В то время он жил в небольшой однокомнатной квартире, предоставленной "Мосфильмом", оставив свою прежнюю квартиру, машину и украшения бывшей жене. В 1963 году они переехали в двухкомнатную квартиру, где часто бывали их сыновья от предыдущих браков — Борис и Николай, а позже родилась дочь Эльвира. Николай души не чаял в дочери и внучке Катеньке, хотя редко говорил о своих чувствах.Лидия была с ним до конца его дней. Николай скончался в 1994 году после длительной болезни, и Лидия почти не покидала его палату. Однажды, перед тем как уйти, он позвал ее и сказал: "Я люблю тебя". Лидия удивилась, но ответила улыбкой. На следующее утро ей сообщили из больницы, что Николай ушел из жизни.
москва
тула
серпухов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31194/61/311946164_0:112:2370:1890_1920x0_80_0_0_9113583049e17c1f8e80a99aaf93f5b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тула, серпухов, николай крючков, мосфильм
Москва, Тула, Серпухов, Николай Крючков, Мосфильм

Первые две жены предали: как сложилась жизнь Николая Крючкова

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Николай Крючков в фильме "День ангела"
Народный артист СССР Николай Крючков в фильме День ангела - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Он играл героев, которых обожала вся страна, но в жизни его преследовали предательства и трагедии. История Николая Крючкова — это путь от голодного мальчишки с гармошкой до легенды советского кино, заплатившей за славу одиночеством и горем.

Голод и борьба с болезнью

Родители Николая Крючкова трудились на известной московской текстильной фабрике "Трехгорная мануфактура". В семье родились семь детей, но выжили только двое — Николай и Петр.
Когда началась Гражданская война, мать решила отправить мужа и сыновей в деревню под Тулой, считая, что там им будет легче выжить. Однако они попали в зону эпидемии тифа. Отец заболел первым и умер в 1920 году. Мальчики остались одни, без еды, жилья и связи с внешним миром. Николай тоже заразился тяжелой болезнью. Соседи старались помочь, но с продовольствием было очень сложно.
© РИА НовостиГражданская война и иностранная военная интервенция в России (1918-1920гг.). Демонстрация по случаю освобождения Одессы Красной Армией. 6 апреля 1919 года. Из архива кинофотодокументов СССР. РИА Новости / РИА Новости
Гражданская война и иностранная военная интервенция в России (1918-1920гг.). Демонстрация по случаю освобождения Одессы Красной Армией. 6 апреля 1919 года. Из архива кинофотодокументов СССР. РИА Новости / РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
Гражданская война и иностранная военная интервенция в России (1918-1920гг.). Демонстрация по случаю освобождения Одессы Красной Армией. 6 апреля 1919 года. Из архива кинофотодокументов СССР. РИА Новости / РИА Новости
Когда мать вернулась, Николай находился в критическом состоянии. Забрать детей в Москву было невозможно, проводники отказывались пускать их в вагон, узнав о болезни.
Только командир военного эшелона проявил сострадание и разрешил женщине с детьми ехать в вагоне, где перевозили лошадей. По прибытию в Серпухов мать и Петр вышли на станцию за кипятком, оставив Николая одного в вагоне. Рядом с ним лежал кусок черного хлеба — единственное, что у них было.
Коля не мог двигаться, болезнь сильно ослабила его. Вдруг он почувствовал, что кто-то роется у него в изголовье. Едва открыв глаза, мальчик увидел неопрятного мужчину, который сердито приказал ему не шуметь и не кричать.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазруха на транспорте. 1917 год
Разруха на транспорте. 1917 год - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разруха на транспорте. 1917 год
Когда мать с братом вернулись, они обнаружили Николая в слезах. Мать подняла тревогу, и командир поезда вместе с красноармейцем нашли вора. Коля опознал его, и негодяя расстреляли по военным законам. С тех пор у Крючкова навсегда осталось глубокое уважение к людям в военной форме.

Без актерского образования стал легендой

Трудно представить, что звезда военных фильмов Николай Крючков не имел формального актерского образования. В середине 1920 годов он работал на той же Трехгорной мануфактуре, где когда-то трудились его родители, но его тянуло к искусству.
В 1928 году, с гармошкой на плече, Николай решил попробовать свои силы на прослушивании в Театре рабочей молодежи. Однако экзаменаторы попросили его отложить гармошку, и уверенность Крючкова быстро исчезла. Когда комиссия заметила, что он начал волноваться, его все же уговорили взять инструмент и сыграть что-то. Николай развернул меха и, исполнив песню и танец, поразил экзаменаторов. Те приняли его в театр.
Тем не менее, ему сначала доставались лишь небольшие роли в массовке, но он был счастлив и этому.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАктер Николай Крючков в сцене из фильма "Трактористы"
Актер Николай Крючков в сцене из фильма Трактористы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Актер Николай Крючков в сцене из фильма "Трактористы"
Ситуация изменилась, когда в театр пришел известный кинорежиссер Борис Барнет и пригласил Крючкова на пробы для нового фильма "Окраина". Как только Николай вошел в кадр, режиссер скомандовал: "Давай, Сенька, работай!" Николай понял, что его персонажа зовут Сенькой, и полностью погрузился в образ. Режиссер и съемочная группа были поражены его талантом — он не просто играл, он жил в кадре. Для Крючкова Барнет стал тем наставником, которого он искал. Режиссер научил его многому, и фильм "Окраина" имел огромный успех как у зрителей, так и у критиков, получив международное признание на Венецианском фестивале в 1934 году. Это стало началом звездной карьеры Николая Крючкова.
В начале 40 годов он стал одним из самых востребованных молодых актеров. Настоящий успех пришел к нему после роли в фильме "Трактористы", где он исполнил главную роль. В киноиндустрии начали говорить о феномене Крючкова, который, не имея актерского образования, легко вживается в любую роль и способен справиться с самыми сложными задачами, поставленными режиссером.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВо время съемок фильма "Свинарка и пастух"
Во время съемок фильма Свинарка и пастух - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Во время съемок фильма "Свинарка и пастух"
Когда началась Великая Отечественная война, Николай Крючков решил стать добровольцем и отправиться на фронт. Однако его не отпустили, посчитав, что актеры будут более полезны в тылу, где нужно было снимать фильмы, поднимать моральный дух солдат и выступать перед ними. Крючков погрузился в работу с такой энергией, что за четыре года снял девять фильмов, не считая фронтовых киносборников и выступлений с фронтовыми бригадами.
Работа оказалась для него изнурительной. На съемках фильма "Парень из нашего города" он потерял сознание и был госпитализирован с диагнозом нервное истощение. Это сказалось не только на его здоровье, но и на личной жизни.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколай Крючков и Толя Бавыкин в кинофильме "Максимка"
Николай Крючков и Толя Бавыкин в кинофильме Максимка - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Николай Крючков и Толя Бавыкин в кинофильме "Максимка"

Долгие поиски счастья

Николай встретил свою первую жену, Марию Пастухову, во время съемок фильма "Трактористы". Чтобы привлечь ее внимание, он демонстрировал свои навыки езды на мотоцикле, но, увлекшись, упал в песок. Мария не могла сдержать смех, но Николай, не обращая на это внимания, подошел к ней и пригласил на свидание. Вскоре они поженились, но популярность Крючкова затмевала успехи Пастуховой.
Николай часто пропадал на съемках, в то время как Маша хотела больше времени проводить с мужем. Слухи о его любовных романах, которые якобы происходили во время съемок, только усугубили ситуацию. Хотя это не соответствовало действительности, Мария поверила в эти сплетни, и в конце концов, устав от ревности, подала на развод. Это стало для Крючкова настоящим ударом.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Николай Крючков
Народный артист СССР Николай Крючков - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Народный артист СССР Николай Крючков
Однако он не остался одиноким. В 1945 году на съемках фильма "Небесный тихоход" он познакомился с актрисой Аллой Парфаньяк, которая считалась одной из самых красивых женщин советского кино. Хотя она была верна ему, Николай сам стал ревнивым и пытался контролировать ее каждый шаг. В конечном итоге это привело к разрыву, Алла подала на развод.

Супруга умирала на руках из-за губной помады

С третьей женой, Зоей Кончаловской, он познакомился также на съемках. Она была лыжницей и заслуженным мастером спорта. Крючков надеялся, что с ней его жизнь станет спокойнее. Но вскоре после свадьбы случилась трагедия.
В тот день супруги направлялись на вокзал, возвращаясь в Москву из Ленинграда после съемок фильма "Домой". Зоя заметила очередь у универмага, где продавали дефицитную косметику. Она попросила остановить машину, чтобы порадовать себя новой губной помадой. Зоя схватила желанную покупку и поспешила к машине, настолько увлеченная косметикой, что не заметила приближающийся грузовик. Грузовик сбил девушку, она умирала на руках актера. Это событие глубоко травмировало Николая и выбило его из колеи.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАртист Николай Крючков
Артист Николай Крючков - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Артист Николай Крючков
Крючков снова погрузился в работу, но ролей становилось все меньше. Он пытался справиться с горем с помощью алкоголя, но вскоре смог остановиться и начать новую жизнь.
В конце концов, он обрел счастье с Лидией, ассистентом режиссера, которая сразу привлекла его внимание. Наконец, Николай нашел то, о чем мечтал — семью и дом, куда можно было возвращаться. В то время он жил в небольшой однокомнатной квартире, предоставленной "Мосфильмом", оставив свою прежнюю квартиру, машину и украшения бывшей жене. В 1963 году они переехали в двухкомнатную квартиру, где часто бывали их сыновья от предыдущих браков — Борис и Николай, а позже родилась дочь Эльвира. Николай души не чаял в дочери и внучке Катеньке, хотя редко говорил о своих чувствах.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколай Крючков на съемках фильма «Телеграмма»
Николай Крючков на съемках фильма «Телеграмма» - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Николай Крючков на съемках фильма «Телеграмма»
Лидия была с ним до конца его дней. Николай скончался в 1994 году после длительной болезни, и Лидия почти не покидала его палату. Однажды, перед тем как уйти, он позвал ее и сказал: "Я люблю тебя". Лидия удивилась, но ответила улыбкой. На следующее утро ей сообщили из больницы, что Николай ушел из жизни.
 
МоскваТулаСерпуховНиколай КрючковМосфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала