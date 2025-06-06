Первые две жены предали: как сложилась жизнь Николая Крючкова
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Николай Крючков в фильме "День ангела"
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Он играл героев, которых обожала вся страна, но в жизни его преследовали предательства и трагедии. История Николая Крючкова — это путь от голодного мальчишки с гармошкой до легенды советского кино, заплатившей за славу одиночеством и горем.
Голод и борьба с болезнью
Родители Николая Крючкова трудились на известной московской текстильной фабрике "Трехгорная мануфактура". В семье родились семь детей, но выжили только двое — Николай и Петр.
Когда началась Гражданская война, мать решила отправить мужа и сыновей в деревню под Тулой, считая, что там им будет легче выжить. Однако они попали в зону эпидемии тифа. Отец заболел первым и умер в 1920 году. Мальчики остались одни, без еды, жилья и связи с внешним миром. Николай тоже заразился тяжелой болезнью. Соседи старались помочь, но с продовольствием было очень сложно.
© РИА НовостиГражданская война и иностранная военная интервенция в России (1918-1920гг.). Демонстрация по случаю освобождения Одессы Красной Армией. 6 апреля 1919 года. Из архива кинофотодокументов СССР. РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости
Гражданская война и иностранная военная интервенция в России (1918-1920гг.). Демонстрация по случаю освобождения Одессы Красной Армией. 6 апреля 1919 года. Из архива кинофотодокументов СССР. РИА Новости / РИА Новости
Когда мать вернулась, Николай находился в критическом состоянии. Забрать детей в Москву было невозможно, проводники отказывались пускать их в вагон, узнав о болезни.
Только командир военного эшелона проявил сострадание и разрешил женщине с детьми ехать в вагоне, где перевозили лошадей. По прибытию в Серпухов мать и Петр вышли на станцию за кипятком, оставив Николая одного в вагоне. Рядом с ним лежал кусок черного хлеба — единственное, что у них было.
Коля не мог двигаться, болезнь сильно ослабила его. Вдруг он почувствовал, что кто-то роется у него в изголовье. Едва открыв глаза, мальчик увидел неопрятного мужчину, который сердито приказал ему не шуметь и не кричать.
Разруха на транспорте. 1917 год
Когда мать с братом вернулись, они обнаружили Николая в слезах. Мать подняла тревогу, и командир поезда вместе с красноармейцем нашли вора. Коля опознал его, и негодяя расстреляли по военным законам. С тех пор у Крючкова навсегда осталось глубокое уважение к людям в военной форме.
Без актерского образования стал легендой
Трудно представить, что звезда военных фильмов Николай Крючков не имел формального актерского образования. В середине 1920 годов он работал на той же Трехгорной мануфактуре, где когда-то трудились его родители, но его тянуло к искусству.
В 1928 году, с гармошкой на плече, Николай решил попробовать свои силы на прослушивании в Театре рабочей молодежи. Однако экзаменаторы попросили его отложить гармошку, и уверенность Крючкова быстро исчезла. Когда комиссия заметила, что он начал волноваться, его все же уговорили взять инструмент и сыграть что-то. Николай развернул меха и, исполнив песню и танец, поразил экзаменаторов. Те приняли его в театр.
Тем не менее, ему сначала доставались лишь небольшие роли в массовке, но он был счастлив и этому.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАктер Николай Крючков в сцене из фильма "Трактористы"
Актер Николай Крючков в сцене из фильма "Трактористы"
Ситуация изменилась, когда в театр пришел известный кинорежиссер Борис Барнет и пригласил Крючкова на пробы для нового фильма "Окраина". Как только Николай вошел в кадр, режиссер скомандовал: "Давай, Сенька, работай!" Николай понял, что его персонажа зовут Сенькой, и полностью погрузился в образ. Режиссер и съемочная группа были поражены его талантом — он не просто играл, он жил в кадре. Для Крючкова Барнет стал тем наставником, которого он искал. Режиссер научил его многому, и фильм "Окраина" имел огромный успех как у зрителей, так и у критиков, получив международное признание на Венецианском фестивале в 1934 году. Это стало началом звездной карьеры Николая Крючкова.
В начале 40 годов он стал одним из самых востребованных молодых актеров. Настоящий успех пришел к нему после роли в фильме "Трактористы", где он исполнил главную роль. В киноиндустрии начали говорить о феномене Крючкова, который, не имея актерского образования, легко вживается в любую роль и способен справиться с самыми сложными задачами, поставленными режиссером.
Во время съемок фильма "Свинарка и пастух"
Когда началась Великая Отечественная война, Николай Крючков решил стать добровольцем и отправиться на фронт. Однако его не отпустили, посчитав, что актеры будут более полезны в тылу, где нужно было снимать фильмы, поднимать моральный дух солдат и выступать перед ними. Крючков погрузился в работу с такой энергией, что за четыре года снял девять фильмов, не считая фронтовых киносборников и выступлений с фронтовыми бригадами.
Работа оказалась для него изнурительной. На съемках фильма "Парень из нашего города" он потерял сознание и был госпитализирован с диагнозом нервное истощение. Это сказалось не только на его здоровье, но и на личной жизни.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколай Крючков и Толя Бавыкин в кинофильме "Максимка"
Николай Крючков и Толя Бавыкин в кинофильме "Максимка"
Долгие поиски счастья
Николай встретил свою первую жену, Марию Пастухову, во время съемок фильма "Трактористы". Чтобы привлечь ее внимание, он демонстрировал свои навыки езды на мотоцикле, но, увлекшись, упал в песок. Мария не могла сдержать смех, но Николай, не обращая на это внимания, подошел к ней и пригласил на свидание. Вскоре они поженились, но популярность Крючкова затмевала успехи Пастуховой.
Николай часто пропадал на съемках, в то время как Маша хотела больше времени проводить с мужем. Слухи о его любовных романах, которые якобы происходили во время съемок, только усугубили ситуацию. Хотя это не соответствовало действительности, Мария поверила в эти сплетни, и в конце концов, устав от ревности, подала на развод. Это стало для Крючкова настоящим ударом.
Народный артист СССР Николай Крючков
Однако он не остался одиноким. В 1945 году на съемках фильма "Небесный тихоход" он познакомился с актрисой Аллой Парфаньяк, которая считалась одной из самых красивых женщин советского кино. Хотя она была верна ему, Николай сам стал ревнивым и пытался контролировать ее каждый шаг. В конечном итоге это привело к разрыву, Алла подала на развод.
Супруга умирала на руках из-за губной помады
С третьей женой, Зоей Кончаловской, он познакомился также на съемках. Она была лыжницей и заслуженным мастером спорта. Крючков надеялся, что с ней его жизнь станет спокойнее. Но вскоре после свадьбы случилась трагедия.
В тот день супруги направлялись на вокзал, возвращаясь в Москву из Ленинграда после съемок фильма "Домой". Зоя заметила очередь у универмага, где продавали дефицитную косметику. Она попросила остановить машину, чтобы порадовать себя новой губной помадой. Зоя схватила желанную покупку и поспешила к машине, настолько увлеченная косметикой, что не заметила приближающийся грузовик. Грузовик сбил девушку, она умирала на руках актера. Это событие глубоко травмировало Николая и выбило его из колеи.
Артист Николай Крючков
Крючков снова погрузился в работу, но ролей становилось все меньше. Он пытался справиться с горем с помощью алкоголя, но вскоре смог остановиться и начать новую жизнь.
В конце концов, он обрел счастье с Лидией, ассистентом режиссера, которая сразу привлекла его внимание. Наконец, Николай нашел то, о чем мечтал — семью и дом, куда можно было возвращаться. В то время он жил в небольшой однокомнатной квартире, предоставленной "Мосфильмом", оставив свою прежнюю квартиру, машину и украшения бывшей жене. В 1963 году они переехали в двухкомнатную квартиру, где часто бывали их сыновья от предыдущих браков — Борис и Николай, а позже родилась дочь Эльвира. Николай души не чаял в дочери и внучке Катеньке, хотя редко говорил о своих чувствах.
Николай Крючков на съемках фильма «Телеграмма»
Лидия была с ним до конца его дней. Николай скончался в 1994 году после длительной болезни, и Лидия почти не покидала его палату. Однажды, перед тем как уйти, он позвал ее и сказал: "Я люблю тебя". Лидия удивилась, но ответила улыбкой. На следующее утро ей сообщили из больницы, что Николай ушел из жизни.