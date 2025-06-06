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В Крыму возбудили дело на жителя Ялты за русофобские комментарии
В Крыму возбудили дело на жителя Ялты за русофобские комментарии - РИА Новости, 06.06.2025
В Крыму возбудили дело на жителя Ялты за русофобские комментарии
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ялты за русофобские комментарии в украинских чат-сообществах, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:07:00+03:00
2025-06-06T15:07:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ялты за русофобские комментарии в украинских чат-сообществах, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Ялты 1980 года рождения по факту осуществления публичных призывов к экстремистской деятельности с использованием сети интернет (часть 2 статьи 280 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, крымчанин размещал в украинских чат-сообществах комментарии русофобского характера, поддерживая действия ВСУ. "Лингвистическая экспертиза установила, что его текстовые записи содержат признаки призывов к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку (русские)", - подчеркнули в ведомстве. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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происшествия, ялта, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым
Происшествия, Ялта, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым
В Крыму возбудили дело на жителя Ялты за русофобские комментарии
В Крыму завели дело на жителя Ялты за русофобские комментарии в украинских чатах