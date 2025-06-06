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В Крыму задержали чиновника по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 06.06.2025
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10:03 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/krym-2021250794.html
В Крыму задержали чиновника по подозрению в мошенничестве
В Крыму задержали чиновника по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 06.06.2025
В Крыму задержали чиновника по подозрению в мошенничестве
Чиновник администрации Ялты, работающий в департаменте земельных отношений, задержан по подозрению в мошенничестве, сообщила пресс-служба управления ФСБ по... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:03:00+03:00
2025-06-06T10:03:00+03:00
происшествия
ялта
республика крым
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Чиновник администрации Ялты, работающий в департаменте земельных отношений, задержан по подозрению в мошенничестве, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю. Заместитель отдела по предоставлению земельных участков департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты был задержан с поличным при получении взятки. По данным следствия, к нему обратился местный житель с просьбой оказать помощь в перераспределении смежного земельного участка. Несмотря на то, что законных препятствий для этого не имелось, он потребовал у ялтинца 400 тысяч рублей за решение вопроса. Деньги якобы предназначались для передачи должностным лицам администрации города Ялты в качестве взятки. "При получении всей суммы мужчина был задержан сотрудниками УФСБ с поличным. Свою вину задержанный признал в полном объёме и оказал содействие следствию. Ялтинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщили в ФСБ. В отношении чиновника СК региона возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения"). Санкция статьи предусматривает до шести лишения свободы.
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происшествия, ялта, республика крым, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ялта, Республика Крым, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму задержали чиновника по подозрению в мошенничестве

В Крыму задержали чиновника администрации Ялты по подозрению в мошенничестве

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Чиновник администрации Ялты, работающий в департаменте земельных отношений, задержан по подозрению в мошенничестве, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.
Заместитель отдела по предоставлению земельных участков департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты был задержан с поличным при получении взятки. По данным следствия, к нему обратился местный житель с просьбой оказать помощь в перераспределении смежного земельного участка. Несмотря на то, что законных препятствий для этого не имелось, он потребовал у ялтинца 400 тысяч рублей за решение вопроса. Деньги якобы предназначались для передачи должностным лицам администрации города Ялты в качестве взятки.
"При получении всей суммы мужчина был задержан сотрудниками УФСБ с поличным. Свою вину задержанный признал в полном объёме и оказал содействие следствию. Ялтинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщили в ФСБ.
В отношении чиновника СК региона возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения"). Санкция статьи предусматривает до шести лишения свободы.
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ПроисшествияЯлтаРеспублика КрымСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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