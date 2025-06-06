https://ria.ru/20250606/krym-2021250794.html

В Крыму задержали чиновника по подозрению в мошенничестве

В Крыму задержали чиновника по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 06.06.2025

В Крыму задержали чиновника по подозрению в мошенничестве

Чиновник администрации Ялты, работающий в департаменте земельных отношений, задержан по подозрению в мошенничестве, сообщила пресс-служба управления ФСБ по... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:03:00+03:00

2025-06-06T10:03:00+03:00

2025-06-06T10:03:00+03:00

происшествия

ялта

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Чиновник администрации Ялты, работающий в департаменте земельных отношений, задержан по подозрению в мошенничестве, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю. Заместитель отдела по предоставлению земельных участков департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты был задержан с поличным при получении взятки. По данным следствия, к нему обратился местный житель с просьбой оказать помощь в перераспределении смежного земельного участка. Несмотря на то, что законных препятствий для этого не имелось, он потребовал у ялтинца 400 тысяч рублей за решение вопроса. Деньги якобы предназначались для передачи должностным лицам администрации города Ялты в качестве взятки. "При получении всей суммы мужчина был задержан сотрудниками УФСБ с поличным. Свою вину задержанный признал в полном объёме и оказал содействие следствию. Ялтинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщили в ФСБ. В отношении чиновника СК региона возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения"). Санкция статьи предусматривает до шести лишения свободы.

https://ria.ru/20250606/prodazha-2021234735.html

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происшествия, ялта, республика крым, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)