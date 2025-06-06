https://ria.ru/20250606/krym-2021231845.html
В Крыму впервые родился пингвиненок
В Крыму впервые родился пингвиненок - РИА Новости, 06.06.2025
В Крыму впервые родился пингвиненок
Пингвиненок впервые родился в Крыму, потомством обзавелась пара пингвинов Гумбольдта в зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T07:52:00+03:00
2025-06-06T07:52:00+03:00
2025-06-06T08:34:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Пингвиненок впервые родился в Крыму, потомством обзавелась пара пингвинов Гумбольдта в зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. "В Крыму впервые родился пингвиненок. Потомством обзавелась пара пингвинов Гумбольдта. Это чрезвычайно редкое событие в неволе и лучший показатель того, что южноафриканские пингвины освоились на крымской земле", - сказал агентству Жиленко. По словам директора парка, сотрудники зоопарка постарались создать семейству пингвинов максимально комфортные условия. "У них есть свой бассейн с чистой водой, удобные домики. Как результат - первое потомство. Пингвины, в отличие от многих других животных, создают семьи на всю жизнь. Еще когда пингвиненок был в яйце, его по очереди высиживали то отец, то мать. Сейчас они также вахтовым методом его опекают", - отметил Жиленко. Директор парка добавил, что пингвины зоопарка полюбили российскую салаку, которую специально закупают и доставляют в Крым.
https://ria.ru/20250521/krym-2018209121.html
https://ria.ru/20240204/alpaka-1925300502.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Первый родившийся в Крыму пингвиненок
В Крыму впервые родился пингвиненок. Потомством обзавелась пара пингвинов Гумбольдта.
"Это чрезвычайно редкое событие в неволе и лучший показатель того, что южноафриканские пингвины освоились на крымской земле", – рассказал РИА Новости директор зоопарка крымского Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.
2025-06-06T07:52
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РИА Новости
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республика крым, общество
Хорошие новости, Республика Крым, Общество
В Крыму впервые родился пингвиненок
В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму впервые родился пингвиненок
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Пингвиненок впервые родился в Крыму, потомством обзавелась пара пингвинов Гумбольдта в зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
"В Крыму
впервые родился пингвиненок. Потомством обзавелась пара пингвинов Гумбольдта. Это чрезвычайно редкое событие в неволе и лучший показатель того, что южноафриканские пингвины освоились на крымской земле", - сказал агентству Жиленко.
По словам директора парка, сотрудники зоопарка постарались создать семейству пингвинов максимально комфортные условия.
"У них есть свой бассейн с чистой водой, удобные домики. Как результат - первое потомство. Пингвины, в отличие от многих других животных, создают семьи на всю жизнь. Еще когда пингвиненок был в яйце, его по очереди высиживали то отец, то мать. Сейчас они также вахтовым методом его опекают", - отметил Жиленко.
Директор парка добавил, что пингвины зоопарка полюбили российскую салаку, которую специально закупают и доставляют в Крым.