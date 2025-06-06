https://ria.ru/20250606/krym-2021231845.html

В Крыму впервые родился пингвиненок

В Крыму впервые родился пингвиненок - РИА Новости, 06.06.2025

В Крыму впервые родился пингвиненок

Пингвиненок впервые родился в Крыму, потомством обзавелась пара пингвинов Гумбольдта в зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T07:52:00+03:00

2025-06-06T07:52:00+03:00

2025-06-06T08:34:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Пингвиненок впервые родился в Крыму, потомством обзавелась пара пингвинов Гумбольдта в зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. "В Крыму впервые родился пингвиненок. Потомством обзавелась пара пингвинов Гумбольдта. Это чрезвычайно редкое событие в неволе и лучший показатель того, что южноафриканские пингвины освоились на крымской земле", - сказал агентству Жиленко. По словам директора парка, сотрудники зоопарка постарались создать семейству пингвинов максимально комфортные условия. "У них есть свой бассейн с чистой водой, удобные домики. Как результат - первое потомство. Пингвины, в отличие от многих других животных, создают семьи на всю жизнь. Еще когда пингвиненок был в яйце, его по очереди высиживали то отец, то мать. Сейчас они также вахтовым методом его опекают", - отметил Жиленко. Директор парка добавил, что пингвины зоопарка полюбили российскую салаку, которую специально закупают и доставляют в Крым.

https://ria.ru/20250521/krym-2018209121.html

https://ria.ru/20240204/alpaka-1925300502.html

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Первый родившийся в Крыму пингвиненок В Крыму впервые родился пингвиненок. Потомством обзавелась пара пингвинов Гумбольдта. "Это чрезвычайно редкое событие в неволе и лучший показатель того, что южноафриканские пингвины освоились на крымской земле", – рассказал РИА Новости директор зоопарка крымского Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко. 2025-06-06T07:52 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, общество