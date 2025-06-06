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Генпрокурор поручил поднять вопрос о состоянии военных городков - РИА Новости, 06.06.2025
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07:50 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/krasnov-2021231663.html
Генпрокурор поручил поднять вопрос о состоянии военных городков
Генпрокурор поручил поднять вопрос о состоянии военных городков - РИА Новости, 06.06.2025
Генпрокурор поручил поднять вопрос о состоянии военных городков
Ситуация с состоянием ветхого жилья в военных городках требует незамедлительного реагирования, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T07:50:00+03:00
2025-06-06T07:50:00+03:00
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ЧИТА, 6 июн - РИА Новости. Ситуация с состоянием ветхого жилья в военных городках требует незамедлительного реагирования, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Ветхие конструкции, полуразрушенные коммуникации, антисанитарные условия, в которых вынуждены проживать семьи защитников отечества, требуют незамедлительного... реагирования", - сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите. К нему обратилась жительница общежития в военном городке, которая рассказала об условиях своего проживания. "Очевидно, что в ряде случаев Минобороны не желает признавать дома аварийными, чтобы переложить ответственность на муниципалитеты", - сказал Краснов. Он поручил военным прокурорам проверить реализацию мероприятий по содержанию жилья в военных городках. "В ближайшее время соберётся правкомиссия (по развитию жилищного строительства - ред.), доложите о результатах (проверок - ред.)", - поручил Краснов.
https://realty.ria.ru/20241127/krasnov-1985937568.html
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россия, чита, игорь краснов, общество
Россия, Чита, Игорь Краснов, Общество
Генпрокурор поручил поднять вопрос о состоянии военных городков

Генпрокурор Краснов: ситуация с ветхим жильем требует немедленного реагирования

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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ЧИТА, 6 июн - РИА Новости. Ситуация с состоянием ветхого жилья в военных городках требует незамедлительного реагирования, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"Ветхие конструкции, полуразрушенные коммуникации, антисанитарные условия, в которых вынуждены проживать семьи защитников отечества, требуют незамедлительного... реагирования", - сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Краснов поручил проверить соблюдение прав на жилье сирот, участвующих в СВО
27 ноября 2024, 10:17
К нему обратилась жительница общежития в военном городке, которая рассказала об условиях своего проживания.
"Очевидно, что в ряде случаев Минобороны не желает признавать дома аварийными, чтобы переложить ответственность на муниципалитеты", - сказал Краснов.
Он поручил военным прокурорам проверить реализацию мероприятий по содержанию жилья в военных городках.
"В ближайшее время соберётся правкомиссия (по развитию жилищного строительства - ред.), доложите о результатах (проверок - ред.)", - поручил Краснов.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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