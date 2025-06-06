https://ria.ru/20250606/krasnov-2021231663.html

Генпрокурор поручил поднять вопрос о состоянии военных городков

Генпрокурор поручил поднять вопрос о состоянии военных городков - РИА Новости, 06.06.2025

Генпрокурор поручил поднять вопрос о состоянии военных городков

Ситуация с состоянием ветхого жилья в военных городках требует незамедлительного реагирования, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T07:50:00+03:00

2025-06-06T07:50:00+03:00

2025-06-06T07:50:00+03:00

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игорь краснов

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ЧИТА, 6 июн - РИА Новости. Ситуация с состоянием ветхого жилья в военных городках требует незамедлительного реагирования, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Ветхие конструкции, полуразрушенные коммуникации, антисанитарные условия, в которых вынуждены проживать семьи защитников отечества, требуют незамедлительного... реагирования", - сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите. К нему обратилась жительница общежития в военном городке, которая рассказала об условиях своего проживания. "Очевидно, что в ряде случаев Минобороны не желает признавать дома аварийными, чтобы переложить ответственность на муниципалитеты", - сказал Краснов. Он поручил военным прокурорам проверить реализацию мероприятий по содержанию жилья в военных городках. "В ближайшее время соберётся правкомиссия (по развитию жилищного строительства - ред.), доложите о результатах (проверок - ред.)", - поручил Краснов.

https://realty.ria.ru/20241127/krasnov-1985937568.html

https://ria.ru/20250606/krasnov-2021225287.html

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Дарья Буймова

россия, чита, игорь краснов, общество