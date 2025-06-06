https://ria.ru/20250606/krasnov-2021225287.html

Краснов поручил разобраться с выплатами семьям участников СВО в Забайкалье

Краснов поручил разобраться с выплатами семьям участников СВО в Забайкалье - РИА Новости, 06.06.2025

Краснов поручил разобраться с выплатами семьям участников СВО в Забайкалье

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурору Забайкальского края оперативно разобраться с вопросом восстановления ранее отмененной единовременной выплаты... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:09:00+03:00

2025-06-06T06:09:00+03:00

2025-06-06T06:09:00+03:00

россия

забайкальский край

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игорь краснов

общество

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ЧИТА, 6 июн - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурору Забайкальского края оперативно разобраться с вопросом восстановления ранее отмененной единовременной выплаты членам семей погибших участников СВО. "Помощь семьям участников специальной военной операции - первоначальная задача государства. В этом смысле мне понять отмену ранее действовавшей помощи очень сложно. Считаю это проявлением формализма и бездушием", - сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите. К генпрокурору обратилась вдова участника СВО, которая не получила региональную выплату, действие которой было приостановлено в 2025 году. Краснов отметил, что в Забайкалье многие семьи участников спецоперации столкнулись с этой проблемой. "Я прокурору края поручаю разобраться оперативно в этой ситуации. И совместно с губернатором проработать восстановление выплаты", - сказал глава надзорного ведомства. Он поручил также проверить в целом по региону, как соблюдаются права участников спецоперации и их семей.

https://ria.ru/20250402/vyplaty-2008849123.html

https://ria.ru/20250421/svo-2012499776.html

россия

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, забайкальский край, чита, игорь краснов, общество