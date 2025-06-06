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В Кремле прокомментировали конфликт Трампа и Маска - РИА Новости, 06.06.2025
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12:57 06.06.2025 (обновлено: 13:02 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/konflikt-2021299519.html
В Кремле прокомментировали конфликт Трампа и Маска
В Кремле прокомментировали конфликт Трампа и Маска - РИА Новости, 06.06.2025
В Кремле прокомментировали конфликт Трампа и Маска
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом США полемику президента страны Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:57:00+03:00
2025-06-06T13:02:00+03:00
сша
конфликт трампа и маска
в мире
дмитрий песков
дональд трамп
илон маск
россия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом США полемику президента страны Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска."Это внутреннее дело Соединенных Штатов, мы никаким образом не собираемся вмешиваться, как-то это комментировать. Уверен, что президент США сам разберется с этой ситуацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о полемике Трампа и Маска.В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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сша, конфликт трампа и маска, в мире, дмитрий песков, дональд трамп, илон маск, россия
США, Конфликт Трампа и Маска, В мире, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Илон Маск, Россия
В Кремле прокомментировали конфликт Трампа и Маска

Песков назвал полемику Трампа и Маска внутренним делом США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом США полемику президента страны Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска.
«
"Это внутреннее дело Соединенных Штатов, мы никаким образом не собираемся вмешиваться, как-то это комментировать. Уверен, что президент США сам разберется с этой ситуацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о полемике Трампа и Маска.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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СШАКонфликт Трампа и МаскаВ миреДмитрий ПесковДональд ТрампИлон МаскРоссия
 
 
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