https://ria.ru/20250606/konflikt-2021299519.html

В Кремле прокомментировали конфликт Трампа и Маска

В Кремле прокомментировали конфликт Трампа и Маска - РИА Новости, 06.06.2025

В Кремле прокомментировали конфликт Трампа и Маска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом США полемику президента страны Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:57:00+03:00

2025-06-06T12:57:00+03:00

2025-06-06T13:02:00+03:00

сша

конфликт трампа и маска

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илон маск

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом США полемику президента страны Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска."Это внутреннее дело Соединенных Штатов, мы никаким образом не собираемся вмешиваться, как-то это комментировать. Уверен, что президент США сам разберется с этой ситуацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о полемике Трампа и Маска.В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html

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Ольга Фомченкова

сша, конфликт трампа и маска, в мире, дмитрий песков, дональд трамп, илон маск, россия