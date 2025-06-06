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Эксперт оценил последствия конфликта между Трампом и Маском - РИА Новости, 06.06.2025
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12:09 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/konflikt-2021286316.html
Эксперт оценил последствия конфликта между Трампом и Маском
Эксперт оценил последствия конфликта между Трампом и Маском - РИА Новости, 06.06.2025
Эксперт оценил последствия конфликта между Трампом и Маском
Бюджет США рискует потерять стимулирующую поддержку инноваций, что приведет к росту долгосрочного государственного долга, если конфликт между президентом США... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:09:00+03:00
2025-06-06T12:09:00+03:00
сша
дональд трамп
илон маск
tesla motors
spacex
рэу имени г. в. плеханова
в мире
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бюджет США рискует потерять стимулирующую поддержку инноваций, что приведет к росту долгосрочного государственного долга, если конфликт между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском продолжит разрастаться, таким мнением поделился с РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. "Конфликт между Трампом и Маском превращается в редкий пример того, как личные разногласия влияют на национальную экономику. Угроза Дональда Трампа отозвать субсидии у Tesla и SpaceX демонстрирует, насколько политические амбиции могут ударить по стремлению к технологическому прогрессу. Если Маск и дальше будет противостоять законопроектам, бюджет США рискует потерять стимулирующую поддержку инноваций, что приведет к росту долгосрочного государственного долга", - отмечает он. По последним данным американского Минфина, долгосрочный госдолг США на 4 июня уже достиг 36,214 триллиона долларов. Любопытно, по словам эксперта, что экономические циклы начинают подчиняться геополитическим скандалам: рост ставок по облигациям отражает недоверие инвесторов. "Если нервы участников рынка не успокоятся, мы увидим еще более сильную коррекцию, особенно в секторе технологий и зеленой энергетики", - прогнозирует Севостьянов. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Также предприниматель в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%. Также Маск после слов Трампа об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, после чего американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа. Позднее бизнесмен передумал и заявил, что не будет этого делать.
https://ria.ru/20250606/tramp-2021266248.html
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сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, spacex, рэу имени г. в. плеханова, в мире, конфликт трампа и маска
США, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors, SpaceX, РЭУ имени Г. В. Плеханова, В мире, Конфликт Трампа и Маска
Эксперт оценил последствия конфликта между Трампом и Маском

Севостьянов: конфликт Трампа и Маска приведет к росту государственного долга США

© AP Photo / Evan VucciИлон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бюджет США рискует потерять стимулирующую поддержку инноваций, что приведет к росту долгосрочного государственного долга, если конфликт между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском продолжит разрастаться, таким мнением поделился с РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.
"Конфликт между Трампом и Маском превращается в редкий пример того, как личные разногласия влияют на национальную экономику. Угроза Дональда Трампа отозвать субсидии у Tesla и SpaceX демонстрирует, насколько политические амбиции могут ударить по стремлению к технологическому прогрессу. Если Маск и дальше будет противостоять законопроектам, бюджет США рискует потерять стимулирующую поддержку инноваций, что приведет к росту долгосрочного государственного долга", - отмечает он.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Скандал Трампа и Маска может быть постановкой, считают в Госдуме
Вчера, 11:05
По последним данным американского Минфина, долгосрочный госдолг США на 4 июня уже достиг 36,214 триллиона долларов.
Любопытно, по словам эксперта, что экономические циклы начинают подчиняться геополитическим скандалам: рост ставок по облигациям отражает недоверие инвесторов. "Если нервы участников рынка не успокоятся, мы увидим еще более сильную коррекцию, особенно в секторе технологий и зеленой энергетики", - прогнозирует Севостьянов.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Также предприниматель в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
Также Маск после слов Трампа об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, после чего американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа. Позднее бизнесмен передумал и заявил, что не будет этого делать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Катастрофа для США неизбежна: скандал между Трампом и Маском вскрыл правду
Вчера, 08:00
 
СШАДональд ТрампИлон МаскTesla motorsSpaceXРЭУ имени Г. В. ПлехановаВ миреКонфликт Трампа и Маска
 
 
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