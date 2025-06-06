https://ria.ru/20250606/konflikt-2021257039.html

В Госдуме назвали конфликт между Трампом и Маском показателем кризиса в США

В Госдуме назвали конфликт между Трампом и Маском показателем кризиса в США - РИА Новости, 06.06.2025

В Госдуме назвали конфликт между Трампом и Маском показателем кризиса в США

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском является показателем глубокого кризиса управления цифровой экономикой в США, считает член... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:31:00+03:00

2025-06-06T10:31:00+03:00

2025-06-06T10:31:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском является показателем глубокого кризиса управления цифровой экономикой в США, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Ранее Маск после слов президента США Дональда Трампа об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, после чего американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа. Позднее бизнесмен передумал и заявил, что не будет этого делать. "Конфликт между Трампом и Маском уже не просто личная ссора: это показатель глубокого кризиса управления цифровой экономикой в США", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что Трамп готов прибегать к угрозам в адрес бизнеса и технологий, если они выходят из-под контроля, а Маск, в свою очередь, мечтает о свободе инноваций, но не готов к политическим играм по чужим правилам. "Акции Tesla рухнули на 15%. SpaceX грозится останавливать проекты. Белый дом в панике готовит "телефонный разговор ради примирения". Но репутационные и институциональные последствия уже необратимы", - отметил парламентарий. Немкин обратил внимание на то, что в США "рушатся мосты" между властью и бизнесом, если последний не вписывается в политическую вертикаль. "Один репост в X — и миллиарды долларов испаряются с биржи. Один пост в Truth Social — и рушатся контракты между государством и частным сектором. Вот она, политика США в действии", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html

https://ria.ru/20250606/skandal-2021249243.html

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