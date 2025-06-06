https://ria.ru/20250606/kleschi-2021289318.html

В Подмосковье приняли около пяти тысяч обращений из-за укусов клещей

В Подмосковье приняли около пяти тысяч обращений из-за укусов клещей - РИА Новости, 06.06.2025

В Подмосковье приняли около пяти тысяч обращений из-за укусов клещей

Порядка 5 тысяч обращений в медорганизации вследствие присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье по состоянию на 4 июня, что не превышает... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:19:00+03:00

2025-06-06T12:19:00+03:00

2025-06-06T12:19:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Порядка 5 тысяч обращений в медорганизации вследствие присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье по состоянию на 4 июня, что не превышает среднемноголетний уровень, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. Двумя неделями ранее медорганизации регистрировали свыше 3 тысяч обращений от жителей региона с аналогичными жалобами. "По состоянию на 4 июня 2025 года зарегистрировано около 5 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, что не превышает среднемноголетний уровень", - отметили в ведомстве. Подчеркивается, что с начала 2025 года зарегистрировано 23 случая болезни Лайма, что в 1,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года. "Проведены лабораторные исследования около 1 тысячи клещей, в 10,7% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 1,7% случаев выявлены возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека", - добавили в ведомстве. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе не зарегистрировано. "Проведены акарицидные обработки на площади более 3,5 тысяч гектаров, из которых 34% - территории летних оздоровительных учреждений. Всего в этом году запланировано проведение акарицидных обработок на площади около 5 тысяч гектаров, из которых более 35% - территории летних оздоровительных учреждений", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250523/klesch-2018566554.html

https://ria.ru/20250429/rospotrebnadzor-2013953638.html

московская область (подмосковье)

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество