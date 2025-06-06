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В Новосибирской области два человека умерли от клещевых инфекций - РИА Новости, 06.06.2025
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09:49 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/kleschi-2021248174.html
В Новосибирской области два человека умерли от клещевых инфекций
В Новосибирской области два человека умерли от клещевых инфекций - РИА Новости, 06.06.2025
В Новосибирской области два человека умерли от клещевых инфекций
Два человека с начала сезона активности клещей скончались в Новосибирской области от клещевых инфекций, сообщили РИА Новости в пятницу в областном минздраве. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:49:00+03:00
2025-06-06T09:49:00+03:00
здоровье - общество
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 6 июн – РИА Новости. Два человека с начала сезона активности клещей скончались в Новосибирской области от клещевых инфекций, сообщили РИА Новости в пятницу в областном минздраве. "Два смертельных случая", - сообщила представитель министерства. Со ссылкой на главного инфекциониста региона, главврача Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Ларису Позднякову в ведомстве уточнили, что один человек скончался от клещевого энцефалита, а другой - от клещевого риккетсиоза. По данным Поздняковой, а областную инфекционную больницу с подозрением на клещевой энцефалит с начала сезона поступили 128 человек, из которых у 28 человек диагноз лабораторно подтвердился. Один человек скончался. Также в регионе зафиксировано несколько случаев заболевания клещевым риккетсиозом, один из которых оказался со смертельным исходом. Регистрируются и случаи заболевания клещевым боррелиозом. Врачи отмечают, что значительная часть инфицированных обратилась за медицинской помощью только после нескольких дней лихорадки. Заболевшие не были вакцинированы против клещевого энцефалита.
https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html
https://ria.ru/20250313/klesch-2004651816.html
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здоровье - общество, новосибирская область
Здоровье - Общество, Новосибирская область
В Новосибирской области два человека умерли от клещевых инфекций

В Новосибирской области с начала сезона два человека умерли после укусов клещей

© Fotolia / Michael TieckКлещ в лесу
Клещ в лесу - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Fotolia / Michael Tieck
Клещ в лесу. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 6 июн – РИА Новости. Два человека с начала сезона активности клещей скончались в Новосибирской области от клещевых инфекций, сообщили РИА Новости в пятницу в областном минздраве.
"Два смертельных случая", - сообщила представитель министерства.
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Со ссылкой на главного инфекциониста региона, главврача Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Ларису Позднякову в ведомстве уточнили, что один человек скончался от клещевого энцефалита, а другой - от клещевого риккетсиоза.
По данным Поздняковой, а областную инфекционную больницу с подозрением на клещевой энцефалит с начала сезона поступили 128 человек, из которых у 28 человек диагноз лабораторно подтвердился. Один человек скончался.
Также в регионе зафиксировано несколько случаев заболевания клещевым риккетсиозом, один из которых оказался со смертельным исходом. Регистрируются и случаи заболевания клещевым боррелиозом.
Врачи отмечают, что значительная часть инфицированных обратилась за медицинской помощью только после нескольких дней лихорадки. Заболевшие не были вакцинированы против клещевого энцефалита.
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Здоровье - ОбществоНовосибирская область
 
 
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