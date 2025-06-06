https://ria.ru/20250606/kleschi-2021248174.html

В Новосибирской области два человека умерли от клещевых инфекций

В Новосибирской области два человека умерли от клещевых инфекций - РИА Новости, 06.06.2025

В Новосибирской области два человека умерли от клещевых инфекций

Два человека с начала сезона активности клещей скончались в Новосибирской области от клещевых инфекций, сообщили РИА Новости в пятницу в областном минздраве. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:49:00+03:00

2025-06-06T09:49:00+03:00

2025-06-06T09:49:00+03:00

здоровье - общество

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 6 июн – РИА Новости. Два человека с начала сезона активности клещей скончались в Новосибирской области от клещевых инфекций, сообщили РИА Новости в пятницу в областном минздраве. "Два смертельных случая", - сообщила представитель министерства. Со ссылкой на главного инфекциониста региона, главврача Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Ларису Позднякову в ведомстве уточнили, что один человек скончался от клещевого энцефалита, а другой - от клещевого риккетсиоза. По данным Поздняковой, а областную инфекционную больницу с подозрением на клещевой энцефалит с начала сезона поступили 128 человек, из которых у 28 человек диагноз лабораторно подтвердился. Один человек скончался. Также в регионе зафиксировано несколько случаев заболевания клещевым риккетсиозом, один из которых оказался со смертельным исходом. Регистрируются и случаи заболевания клещевым боррелиозом. Врачи отмечают, что значительная часть инфицированных обратилась за медицинской помощью только после нескольких дней лихорадки. Заболевшие не были вакцинированы против клещевого энцефалита.

https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html

https://ria.ru/20250313/klesch-2004651816.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, новосибирская область