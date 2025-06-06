https://ria.ru/20250606/kitay-2021419602.html

В Китае пришли в ужас из-за кровавого плана Зеленского

В Китае пришли в ужас из-за кровавого плана Зеленского - РИА Новости, 06.06.2025

В Китае пришли в ужас из-за кровавого плана Зеленского

Читатели китайского портала Tencent возмутились после того, как Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о прохождении службы в ВСУ по контракту для... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T19:29:00+03:00

2025-06-06T19:29:00+03:00

2025-06-06T21:52:00+03:00

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent возмутились после того, как Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о прохождении службы в ВСУ по контракту для людей старше 60 лет."Грубо говоря, теперь любого живого мужчину придется тащить в окоп", — написал один из комментаторов."Не зная причин и следствий, легко поддаться подстрекательству западных сил. Жалко всегда пострадавших людей, которые вынуждены воевать и погибать", — отметил другой."Украинцы действительно готовы на все ради Запада и не щадят даже тех, кому за 60", — поделился мнением еще один пользователь."В 60 лет помрет на поле боя, зато пенсию платить не надо, Зеленский такой умный!" — заключили читатели.Ранее, в апреле, Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ.В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотека под 0%. Следом Министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250606/vsu-2021402128.html

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в мире, украина, китай, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины