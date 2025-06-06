https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html

Киев подложил своим хозяевам большую свинью

Киев подложил своим хозяевам большую свинью - РИА Новости, 06.06.2025

Киев подложил своим хозяевам большую свинью

Фанфары, которыми Запад приветствовал киевскую диверсию на российских военных аэродромах, внезапно замолкли. Пока самые бойкие авторы на все лады расхваливали... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:00:00+03:00

2025-06-06T08:00:00+03:00

2025-06-06T08:02:00+03:00

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Фанфары, которыми Запад приветствовал киевскую диверсию на российских военных аэродромах, внезапно замолкли. Пока самые бойкие авторы на все лады расхваливали операцию "Паутина", самые умные задумались: а чем это чревато для самого Запада? Немного покумекали — и вот уже вместо фанфар понесся знакомый стон: "А нас-то за що?!""Украинская диверсия обнажила ахиллесову пяту Америки, — сообразили в The New York Times. — То, что произошло в России, может случиться и в США, и вообще где угодно... Рои маленьких дешевых дронов, незаметных для ПВО, могут в одно мгновение уничтожить военную технику стоимостью в миллиарды долларов"."Украинская операция перепугала военных во всем мире, — доложил военный аналитик родом из ЦРУ Майкл Шуркин. — Потенциальными целями для атаки дронов могут стать нефтеперерабатыающие заводы, шахты с ядерными ракетами и военные базы".Тут всем стало ясно, что подарочек Зеленского западным хозяевам оказался с гнильцой. Его головорезы открыли окно Овертона, и теперь из этого окна чьи-то непонятные дроны могут лететь по всем направлениям, а как от них спастись, западные державы — в том числе ядерные — не знают. На все цели никаких "Пэтриотов" не хватит.Авторы задорных заголовков про то, что Киев "изменил лицо современной войны", по-своему правы. Но они боятся заглянуть чуть подальше и спросить себя, а как их собственные страны защищены от этой новой, асимметричной, малозаметной и супердешевой угрозы. Ответ: никак.Теперь в любом уголке мира может внезапно обнаружиться рой дронов с многократно переклеенными шильдиками. И что угодно может оказаться под их атакой: бесценный авианосец, военная база, стратегические бомбардировщики, любой аэродром — военный или гражданский.Цена этим БПЛА будет копейки, а вот их цели стоят миллиарды. Охранять, защищать? Но все цели невозможно прикрыть даже пресловутым "Золотым куполом", который, к слову, еще и не начинали создавать.Исполнители для диверсий легко найдутся на местах: экономическая ситуация в странах Запада аховая, народ весь на нервах. Обиженных — сколько угодно. Пакистанцы мечтают отомстить англичанам, негры — белым американцам, североафриканские мигранты — французам, вегетарианцы — тем, кто ест мясо, трансгендеры — тем, кто не отрезал себе первичные половые признаки.Так что совершенно не исключена история, когда британские эковоины шарахнут дронами по британской же АЭС, а французские трансгендеры — по французскому аэродрому.Как охраняется инфраструктура в странах Запада, видно невооруженным глазом: только что местные анархисты отрубили электричество всему югу Франции в целях протеста против чего-то. Даже при своем невысоком IQ эти ребята нашли и нажали все нужные кнопки, никакой охраны там и не ночевало.Дешевизна и незаметность современных БПЛА ставят американские авианосцы в положение печально знаменитых дредноутов — страны активно строили эти суперкорабли накануне Первой мировой войны, но все они погибли бессмысленно и бесславно.Плюс к этому диверсия киевских нацистов нешуточно повысила градус эскалации, подтолкнув Россию и США к ядерной войне. "Получился парадокс, — печалятся в Foreign Policy. — Чем эффективнее украинские диверсии, тем больше страх перед эскалацией, которой ответит Россия. Для многих наблюдателей на Западе ужас перед суровым ответом России перекрывает эффект самой диверсии".Все эти риски хорошо увидел Дональд Трамп, поэтому он подчеркнул, что США ничего не знали о готовящейся диверсии против российских сил ядерного сдерживания, не поддержал законопроект о новых санкциях против России, больше часа беседовал по телефону с президентом России и без комментариев принял решение Путина об ударах возмездия по Украине.Чувствуется, что президент Соединенных Штатов сильно нервничал: сначала он опубликовал пост в соцсетях с пересказом своей беседы с Путиным, потом его снес, а затем перезалил. Ситуация действительно напряженная. За все переживания Трамп может поблагодарить Зеленского, впрочем, в кулуарах он и так называет его "негодяем", подталкивающим мир к ядерной войне.Так каков же реальный итог распиаренной операции "Паутина"?В военном плане никакого смысла в запуске дронов не было. Армия Россия продолжает освобождать наши земли в прежнем темпе.Киевский режим обнажил существеннейшие уязвимости наших стратегических противников, с которыми они не умеют бороться, во всяком случае пока.Комик-нацист подтолкнул США и Россию к полномасштабной ядерной войне, а сам исполнил роль ядерного террориста. Теперь поддерживающие Киев страны в глазах всего мира выглядят спонсорами терроризма.Россия получила карт-бланш на военные действия против обезумевших террористов — за спасение планеты от такой угрозы нам будет благодарен весь мир.Возможно, Зеленский думал, что он выкладывает на стол козырь, но на деле он просто подложил своим хозяевам большую свинью.

https://ria.ru/20250520/vsu-2018102867.html

https://ria.ru/20250605/frantsiya-2021056783.html

https://ria.ru/20250605/zelenskiy-2021043244.html

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аналитика, россия, сша, дональд трамп, в мире, украина, владимир зеленский, европа