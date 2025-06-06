https://ria.ru/20250606/kanada-2021213801.html

Премьер Канады обсуждает с Трампом торговое соглашение, пишут СМИ

Премьер Канады обсуждает с Трампом торговое соглашение, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2025

Премьер Канады обсуждает с Трампом торговое соглашение, пишут СМИ

Премьер-министр Канады Марк Карни общается с президентом США Дональдом Трампом для достижения торговой сделки и возможности снять пошлины с канадских товаров,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T02:37:00+03:00

2025-06-06T02:37:00+03:00

2025-06-06T02:37:00+03:00

сша

канада

вашингтон (штат)

марк карни

дональд трамп

мелани жоли

g7

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015476680_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_54e0566c248e10451a8fb02002cee3ea.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни общается с президентом США Дональдом Трампом для достижения торговой сделки и возможности снять пошлины с канадских товаров, импортируемых в Штаты, отмечает телеканал CBC со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - с 25% до 50%. Президент США Дональд Трамп ранее оправдывал это решение необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии. Премьер-министр Канады Марк Карни отреагировал на повышение Вашингтоном импортных пошлин на сталь и алюминий, назвав их "необоснованным". По словам CBC, сначала неназванные источники, осведомленные о разговорах, подтвердили звонки телеканалу, а затем министр промышленности Мелани Жоли сообщила журналистам, что Карни и Трамп "разговаривают друг с другом". "Премьер-министр Марк Карни и президент США Дональд Трамп ведут закрытые переговоры о заключении торгового соглашения и отмене пошлин... Оба лидера несколько раз звонили по вечерам и обменивались текстовыми сообщениями о торговле с момента визита Карни в Белый дом в прошлом месяце", - сообщил телеканал. Как заявили источники, переговоры направлены на достижение соглашения по "торговой войне" США против Канады. Источники добавили телеканалу, что они надеются на принятие соглашения между США и Канадой до саммита "Большой семерки" (G7), который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.

https://ria.ru/20250525/britaniya-2018967634.html

https://ria.ru/20250506/tramp-2015398537.html

сша

канада

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, канада, вашингтон (штат), марк карни, дональд трамп, мелани жоли, g7, введение трампом пошлин на импорт, в мире