https://ria.ru/20250606/kanada-2021213801.html
Премьер Канады обсуждает с Трампом торговое соглашение, пишут СМИ
Премьер Канады обсуждает с Трампом торговое соглашение, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2025
Премьер Канады обсуждает с Трампом торговое соглашение, пишут СМИ
Премьер-министр Канады Марк Карни общается с президентом США Дональдом Трампом для достижения торговой сделки и возможности снять пошлины с канадских товаров,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T02:37:00+03:00
2025-06-06T02:37:00+03:00
2025-06-06T02:37:00+03:00
сша
канада
вашингтон (штат)
марк карни
дональд трамп
мелани жоли
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введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни общается с президентом США Дональдом Трампом для достижения торговой сделки и возможности снять пошлины с канадских товаров, импортируемых в Штаты, отмечает телеканал CBC со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - с 25% до 50%. Президент США Дональд Трамп ранее оправдывал это решение необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии. Премьер-министр Канады Марк Карни отреагировал на повышение Вашингтоном импортных пошлин на сталь и алюминий, назвав их "необоснованным". По словам CBC, сначала неназванные источники, осведомленные о разговорах, подтвердили звонки телеканалу, а затем министр промышленности Мелани Жоли сообщила журналистам, что Карни и Трамп "разговаривают друг с другом". "Премьер-министр Марк Карни и президент США Дональд Трамп ведут закрытые переговоры о заключении торгового соглашения и отмене пошлин... Оба лидера несколько раз звонили по вечерам и обменивались текстовыми сообщениями о торговле с момента визита Карни в Белый дом в прошлом месяце", - сообщил телеканал. Как заявили источники, переговоры направлены на достижение соглашения по "торговой войне" США против Канады. Источники добавили телеканалу, что они надеются на принятие соглашения между США и Канадой до саммита "Большой семерки" (G7), который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.
https://ria.ru/20250525/britaniya-2018967634.html
https://ria.ru/20250506/tramp-2015398537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, канада, вашингтон (штат), марк карни, дональд трамп, мелани жоли, g7, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Канада, Вашингтон (штат), Марк Карни, Дональд Трамп, Мелани Жоли, G7, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Премьер Канады обсуждает с Трампом торговое соглашение, пишут СМИ
Карни обсуждает с Трампом торговое соглашение и снятие пошлин до саммита G7
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Премьер-министр Канады Марк Карни общается с президентом США Дональдом Трампом для достижения торговой сделки и возможности снять пошлины с канадских товаров, импортируемых в Штаты, отмечает телеканал CBC
со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах.
США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - с 25% до 50%. Президент США Дональд Трамп ранее оправдывал это решение необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии. Премьер-министр Канады Марк Карни отреагировал на повышение Вашингтоном импортных пошлин на сталь и алюминий, назвав их "необоснованным".
По словам CBC, сначала неназванные источники, осведомленные о разговорах, подтвердили звонки телеканалу, а затем министр промышленности Мелани Жоли сообщила журналистам, что Карни и Трамп "разговаривают друг с другом".
«
"Премьер-министр Марк Карни и президент США Дональд Трамп ведут закрытые переговоры о заключении торгового соглашения и отмене пошлин... Оба лидера несколько раз звонили по вечерам и обменивались текстовыми сообщениями о торговле с момента визита Карни в Белый дом в прошлом месяце", - сообщил телеканал.
Как заявили источники, переговоры направлены на достижение соглашения по "торговой войне" США против Канады. Источники добавили телеканалу, что они надеются на принятие соглашения между США и Канадой до саммита "Большой семерки" (G7), который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.