https://ria.ru/20250606/kabul-2021365455.html

В Кабуле отметили День русского языка

В Кабуле отметили День русского языка - РИА Новости, 06.06.2025

В Кабуле отметили День русского языка

Мероприятие по случаю Дня русского языка прошло в Русском доме в Кабуле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:26:00+03:00

2025-06-06T16:26:00+03:00

2025-06-06T16:26:00+03:00

кабул (город)

афганистан

александр пушкин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

снг

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мероприятие по случаю Дня русского языка прошло в Русском доме в Кабуле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. Мероприятие посетили студенты, преподаватели, выпускники вузов стран СНГ, представители молодежных и культурных организаций Афганистана. Главной частью празднований стали интеллектуальная викторина по русскому языку и литературе, а также конкурс чтецов, на котором участники представили произведения классиков русской литературы, среди которых были стихотворения Александра Пушкина. Победителей наградили памятными призами. Также гостям представили тематическую видеопрезентацию об исторической эволюции русского языка, его значимости в мировой культуре, науке и дипломатии. Завершением вечера был показ фильма "Кавказская история".

https://ria.ru/20250606/pekin-2021354169.html

кабул (город)

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кабул (город), афганистан, александр пушкин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг, день русского языка, в мире