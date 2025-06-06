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В Кабуле отметили День русского языка - РИА Новости, 06.06.2025
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16:26 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/kabul-2021365455.html
В Кабуле отметили День русского языка
В Кабуле отметили День русского языка - РИА Новости, 06.06.2025
В Кабуле отметили День русского языка
Мероприятие по случаю Дня русского языка прошло в Русском доме в Кабуле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. РИА Новости, 06.06.2025
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кабул (город)
афганистан
александр пушкин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
снг
день русского языка
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мероприятие по случаю Дня русского языка прошло в Русском доме в Кабуле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. Мероприятие посетили студенты, преподаватели, выпускники вузов стран СНГ, представители молодежных и культурных организаций Афганистана. Главной частью празднований стали интеллектуальная викторина по русскому языку и литературе, а также конкурс чтецов, на котором участники представили произведения классиков русской литературы, среди которых были стихотворения Александра Пушкина. Победителей наградили памятными призами. Также гостям представили тематическую видеопрезентацию об исторической эволюции русского языка, его значимости в мировой культуре, науке и дипломатии. Завершением вечера был показ фильма "Кавказская история".
https://ria.ru/20250606/pekin-2021354169.html
кабул (город)
афганистан
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кабул (город), афганистан, александр пушкин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг, день русского языка, в мире
Кабул (город), Афганистан, Александр Пушкин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), СНГ, День русского языка, В мире
В Кабуле отметили День русского языка

В Русском доме в Кабуле отметили День русского языка

© Фото : Русский дом в КабулеТоржественное мероприятие в честь Международного дня русского языка в Кабуле
Торжественное мероприятие в честь Международного дня русского языка в Кабуле - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Русский дом в Кабуле
Торжественное мероприятие в честь Международного дня русского языка в Кабуле
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мероприятие по случаю Дня русского языка прошло в Русском доме в Кабуле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества.
Мероприятие посетили студенты, преподаватели, выпускники вузов стран СНГ, представители молодежных и культурных организаций Афганистана.
Главной частью празднований стали интеллектуальная викторина по русскому языку и литературе, а также конкурс чтецов, на котором участники представили произведения классиков русской литературы, среди которых были стихотворения Александра Пушкина. Победителей наградили памятными призами.
Также гостям представили тематическую видеопрезентацию об исторической эволюции русского языка, его значимости в мировой культуре, науке и дипломатии. Завершением вечера был показ фильма "Кавказская история".
Фестиваль русской музыки и поэзии в Пекине в День русского языка - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Кабул (город)АфганистанАлександр ПушкинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)СНГДень русского языкаВ мире
 
 
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